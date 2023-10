13 de outubro, Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres Naturais «3B Meteo

Hora de estudar

3 minutos e 57 segundos

Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres

13 de outubro é o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres (IDDRR). Designada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989, a data foi criada para promover uma cultura global de redução do risco de desastres. Tal como recordam os promotores, a edição de 2023 acontece após a revisão do Quadro de Sendai, documento internacional. Estados-membros das Nações Unidas, nos quais a comunidade internacional responde à necessidade de definir uma estratégia comum, partilhada globalmente, destinada a lidar com catástrofes frequentes e graves. Com as actuais projecções climáticas, o mundo poderá enfrentar cerca de 560 catástrofes por ano até 2030. Segundo estimativas, até a mesma data, 37,6 milhões de pessoas viverão em extrema pobreza devido aos impactos das alterações climáticas.

O pior cenário de alterações climáticas e catástrofes poderia empurrar mais 100,7 milhões de pessoas para a pobreza. Em 2023, o Dia Internacional irá explorar a inter-relação entre desastres e desigualdade.A desigualdade e a vulnerabilidade aos desastres são, na verdade, dois aspectos fortemente interligados: a desigualdade no acesso a serviços como financiamento e seguros expõe os mais vulneráveis. Os riscos dos desastres, enquanto as consequências dos desastres exacerbam a desigualdade e empobrecem ainda mais aqueles que estão em risco. O tema do dia está em consonância com o Quadro de Sendai, um acordo internacional para prevenir e reduzir perdas de recursos humanos, meios de subsistência e economias. e infraestrutura básica. Inclui sete objetivos globais e 38 indicadores para medir o progresso. O Quadro de Sendai apoia o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, e os dois quadros estão interligados para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. Estudos realizados nas últimas décadas destacam claramente que são as pessoas mais pobres que sofrem as consequências mais graves dos desastres.

As Nações Unidas documentaram que, entre 1970 e 2019, 91% das mortes causadas por eventos meteorológicos, climáticos e hídricos ocorreram em países em desenvolvimento.. O Banco Mundial encontrou dados semelhantes, mostrando que notáveis ​​82% das mortes relacionadas com catástrofes ocorrem em países de rendimento baixo e médio-baixo. Além disso, os estudos actuais mostram que aproximadamente 75% dos fenómenos meteorológicos extremos estão directamente ligados às alterações climáticas, que são alimentadas pelas emissões de dióxido de carbono. Assim, ironicamente, os países que menos contribuíram para o problema climático são os que mais sofrem com os desastres. Dentro dos países e das sociedades, a desigualdade desempenha um papel igualmente importante na determinação de quem é afectado por uma catástrofe. As populações desfavorecidas têm maior probabilidade de viver em áreas de alto risco e muitas vezes não conseguem investir em medidas de redução de riscos. Em muitos casos, vivem em habitações de má qualidade e inseguras e enfrentam a falta de serviços essenciais, como saneamento, transportes públicos, comunicações e infra-estruturas básicas. Certos segmentos da população, como as mulheres, as crianças e as pessoas com deficiência, sofrem os impactos das catástrofes de diferentes formas. No Nepal, por exemplo, as mulheres têm 20 por cento menos probabilidades do que os homens de receber avisos oficiais sobre cheias iminentes. As pessoas com deficiência tiveram duas vezes mais probabilidades de morrer no devastador terramoto de 2011 no leste do Japão.

Para prevenir desastres naturais – recordaram finalmente os especialistas das Nações Unidas – é necessário um planeamento cuidadoso e integrado, Com o objectivo de reduzir a exposição e a vulnerabilidade das pessoas, os decisores políticos devem adaptar o sistema financeiro para financiar os países mais vulneráveis ​​ao clima. A questão da informação também emerge, com os Estados-Membros a darem prioridade aos seus compromissos com o Quadro de Sendai e a alcançarem os ODS, particularmente para reduzir a pobreza e as desigualdades, abordarem urgentemente o risco de catástrofes e a vulnerabilidade e prestarem especial atenção às comunidades mais vulneráveis. É necessário mais investimento na recolha e utilização de dados desagregados para melhor compreender as vulnerabilidades e a exposição desproporcionada a catástrofes e informar programas de reforço da resiliência. Para garantir que todas as pessoas no planeta sejam protegidas por alertas precoces durante os próximos quatro anos, devemos acelerar a implementação de alertas precoces para todos.

