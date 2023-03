Explosões, depois chamas. Hipótese de ação ameaçadora

Explosões então sobem ao céu com chamas e iluminam a noite com seu brilho: Susto em Ostia Antica ontem à noite. Vinte e dois ônibus escolares foram parados.

Explosões então sobem ao céu com chamas e iluminam a noite com seu brilho: Susto em Ostia Antica ontem à noite. 22 ônibus escolares estacionados na garagem particular foram consumidos pelas chamas em minutos. Quinze carros de serviço foram destruídos, seguido de outro incêndio criminoso no estacionamento da agência dos correios na Via Palmiro Togliatti durante a noite. Os investigadores dizem que sempre pode ser uma matriz anárquica (um ataque aos mecanismos organizacionais e fornecidos por uma corporação multinacional, alguns novos e ambientais etc.), mesmo que a reivindicação ainda esteja por vir. Os investigadores também estão certos de que isso pode ter sido uma atividade maliciosa. Atualmente, nenhum lead pode ser excluído, incluindo aqueles vinculados a gestos fraudulentos ou ameaçadores.

O despertador tocou às onze horas. No local, seis bombeiros do comando provincial capitolino correram para uma garagem privada via Ostiense 2355, não muito longe da zona industrial de Dracona. Para apagar o fogo e evitar que o fogo se alastrasse para fora, trabalharam até tarde da noite os veículos e operadores das cisternas 13A e AB13 do ramal via Celli em Ostia, AB 12, 32A e AB 32, além do oficial de plantão.

Os bombeiros lutaram para apagar o fogo, que estava cheio de pneus e tanques de combustível um após o outro. Alguns microônibus também são usados ​​para transportar crianças com deficiência para a escola. Também havia risco de incêndio se espalhar para os carros estacionados na concessionária vizinha. “Ouvimos rugidos – contam Aldo e Francesca – olhamos para fora do terraço e vimos chamas muito altas. Chamamos nossos filhos que haviam saído para garantir que estavam bem. Felizmente não houve feridos e nem bêbados.

