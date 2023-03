Verstappen fica muito atrás no FP3, Leclerc e Sainz

Jetta – Max Verstappen foi o mais rápido na terceira e última sessão de treinos livres F1 GP da Arábia Saudita. holandês Red BullDe fato, terminando em 1: 28.485, dando até mesmo seus companheiros de equipe mais de seis décimos. Sérgio Perez. O grupo dos “outros” é muito compacto, com pequenos espaços entre si. Há um grande ponto de interrogação em casa Ferrari, parece muito lento para ser verdade: a esperança é que em Maranello eles tenham escolhido rodar com baixa potência por pura estratégia e sem outros problemas, especialmente considerando os bons sinais de ontem no ritmo de corrida. de qualquer forma, Charles Leclerc Ele se recuperou para terminar em sexto na final, em +1,103 Carlos Sainz Ele teve o décimo tempo mais rápido em +1,276. Encontro às 18:00 com qualificações.

Grelhe o resto

Como esperado, o grupo atrás dos Red Bulls é muito compacto, sempre liderado pelos Aston Martins de Fernando Alonso e Lance Stroll, cerca de 1″ atrás, Lewis Hamilton em quinto lugar, com a Mercedes em primeiro, melhor que Leclerc. Atrás da Ferrari piloto, a McLaren tem Lando Norris e Oscar Piastre, a temporada Outro grupo que espera uma recuperação após o início é Pierre Gasly em nono lugar em +1,216.