Assim viveu Rafael Leos aos 80 anos

Ele foi encontrado morto em seu quarto sob uma pilha de roupas, itens, desenhos animados e livros. Rafael Leos, 80, é um acumulador em série. Sua casa, via Mazzini em Foggia, cheirava mal e estava infestada de ratos, reclamações foram feitas às autoridades por apartamentos. Em dezembro passado, alguns vizinhos do bairro informaram sobre o desaparecimento do idoso. Roy transmite “Si la visto?” Depois alguns também condenaram as condições sanitárias do apartamento onde a pessoa morava.

Como o velho desapareceu, a porta ficou aberta e algumas pessoas relataram que ratos haviam entrado na casa. O homem recolheu tudo e trouxe para sua casa, que havia virado um lixão. O corpo do homem foi descoberto por alguém que estava encarregado da limpeza do apartamento: o corpo estava completamente coberto por muitas roupas e todo tipo de coisas no quarto.

Enzo Tortora, sua filha Gaia: “A imprensa foi o motivo do julgamento de meu pai. Piero Angela sempre esteve comigo

Leia o artigo completo

No Messenger