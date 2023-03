Anúncio do Mercado de Câmbio de Roma, Madri | Um fechamento de passo

O diretor esportivo Pinto está preparando uma grande campanha de aquisição para manter Mourinho em Roma.

Em Roma, já estamos pensando Próxima temporada. A direção dos Giallorossi quer construir um plantel ainda mais competitivo Lute em todas as frentes. Claramente, muito depende da situação financeira do clube e de sua disponibilidade econômica. Deve-se dizer que o pouso é possível Liga dos Campeões traria somas consideráveis ​​para os cofres de Roma, parte das quais poderiam ser reinvestidas mercado de verão.

Porém, antes de planejar qualquer compra, Diego Pinto quer garantir o seu Jogadores-chave. Permanente Smalling e DybalaAliás, ainda não confirmado e os ds portugueses sabem a importância de dois jogadores. O Protetorado Britânico nunca aceitou Proposta de renovação avançado de Roma. O clube Giallorossi, de fato, fez uma oferta descendente para a qual o ex-agente do Manchester United não era bom o suficiente.

Smalling reiterou que repetidamente ficar Mas sem uma proposta econômica adequada, é claro que o jogador não pode ficar na capital. para DybalaMas, a história é um pouco diferente. A permanência da Argentina não esteve estritamente ligada a razões econômicas. O futuro dos 21 é, de facto, enorme Afetado por metas Quem pode chegar à equipa Giallorossi?

Mourinho vai ficar na capital?

Se o treinador de Mourinho se qualificar Liga dos Campeões Dybala ficará feliz em continuar sua aventura. Caso contrário, o argentino pode decidir mudar de cenário e abrir mais um capítulo em sua brilhante carreira. Não se esqueça da situação em anexo Mourinho. Sua despedida final teria um efeito profundo em toda Roma.

Os portugueses assumiram agora com firmeza o ambiente amarelo e vermelho e os torcedores acreditam que o ex-Inter decidir ficar. Pinto, diretor do Sporting, já pensa em convencê-lo a não abandonar o banco da Roma Algumas compras Internacionalmente competente. No entanto, na maioria das vezes, o ex-treinador do Benfica terá de fazer Diga que está chegando Em direção a um objetivo que vem sendo perseguido há algum tempo.

Roma, Isco vai embora: lá vai ele

De acordo com os últimos rumores isco será muito Perto do Fluminense, graças também à pressão do ex-parceiro Marcelo. Lateral tenta convencer meia-atacante a casar com esquema do clube Rio de Janeiro.

Nos últimos meses, a Roma considerou a contratação do meia-atacante espanhol, ex-astro do Real Madrid. Atualmente Isco É grátis Sua última aparição em campo data de dezembro de 2022 Sevilha.