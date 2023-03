Um sanduíche Bolt on Milan Catering para um aluno da quinta série

Milão – Sanduíche recheado…parafuso. Um aluno da quinta série da Escola Primária Dante, em Milão, o inventou Psycony atualizado. Bimbo estava em uma viagem de campo com sua turma para visitar o Palazzo Marino e ela forneceu o almoço. Catering MilãoTrata-se da gestão de cantinas escolares em Milão.

O relato da descoberta vem de Pais, preocupem-se. Felizmente a criança parou a tempo e não engoliu. Enquanto isso, a escola tomou as providências para denunciar o episódio e o “corpo estranho”. O que acontece acontece. Os fatos são anteriores a 15 de março.

Município de Milão

A vereadora de Educação e vice-prefeita Anna Scausso interveio no caso: “Divisão de Controle Municipal solicitou Milano Ristorazione é um relatório detalhado Idêntica análise aprofundada do ocorrido será feita em toda a cadeia de abastecimento que levou à distribuição do sanduíche na mala de viagem, pois não só um corpo estranho em um alimento, mas até isso é inaceitável. o prego A administração garante às famílias que prestaremos muita atenção à reconstrução dessa história em todas as etapas, para destacar quaisquer erros ou omissões que possam ser repetidos.

Catering Milão

A resposta de Milano Ristorazione não demorou a chegar, explicando que, ao receber o relatório, implementou verificações e controles sobre a amostra recebida. Junto com a polêmica relacionada, uma investigação inusitada também foi lançada na fábrica do fornecedor que produz o pão fornecido ao Milano Ristorazione. Aguarda-se agora o resultado dos projetos de relatórios.