Revolução Digital Aos 32 anos fundou uma empresa em Espanha: “Vodafone entre os clientes”.

Por Maddalena de Franchis

De Forlì mudou-se para Madrid para lançar os serviços da Conectacy, a start-up inovadora que fundou na área das telecomunicações e, em geral, da comunicação online, nos mercados espanhol e português. Recentemente, ele participou do Mobile World Congress 2023 em Barcelona, ​​​​uma das feiras mais importantes do mundo para tecnologias móveis. Gian Marco Boschi, de 32 anos, de Forlì, nunca parou.

Depois de deixar o seu trabalho como consultor de negócios e acumular várias experiências de trabalho no estrangeiro (de Portugal a Israel a Singapura), a startup já se deu a conhecer na Romagna pela cocriação da Wait4call com Luca Legni de Cesena. Nascido em 2020 por CesenaLab – Acelerador de Empresas Inovadoras do Município de Cesena – Wait4call (Wait for the Call’) ainda é a primeira plataforma de ‘Publicidade em Áudio Digital’ na Itália. Ele dá às empresas a oportunidade de veicular campanhas publicitárias em áudio, transmitidas durante qualquer chamada telefônica de um smartphone, enquanto o usuário aguarda uma resposta de seu interlocutor. Assim, o usuário que baixa o aplicativo, ouve os anúncios com base em suas preferências, recebe uma recompensa monetária por cada negócio que ouve; A empresa, por sua vez, consegue atingir o público interessado em seus produtos ou serviços.

A nova aventura de Boschi se chama Conectacy: a startup tem como objetivo divulgar os produtos da Technacy na Espanha e em Portugal, empresa sediada em Servia – fundada pelo atual CEO Vittorio Foci – conhecida por criar o ecossistema do estado. Soluções modernas de tecnologia de comunicação. Os clientes da Technasi incluem os gigantes do talento Vodafone Italia, Telecom e FastWeb.

A Península Ibérica foi o primeiro mercado externo importante para os produtos da Technici, que agora quer olhar além-fronteira: o ‘burro de carga’ da empresa é a aplicação Netmon, uma plataforma que permite o controlo do tráfego de dados gerado pelos cartões SIM da empresa instalados nos smartphones . , tablets, etc. Uma empresa ad hoc foi criada justamente para promover maior penetração naquele mercado: Gian Marco Boschi, que tinha laços estreitos com a Technici desde o início da Wait4call, parecia ser a pessoa certa para dar continuidade ao empreendimento.

“Em Madrid já assinámos a primeira parceria com os dois principais operadores ibéricos, a portuguesa Altice e a Vodafone Espanha, com quem em breve estaremos a operar”, refere Boschi. “Nesta feira, nos apresentamos a empresas de telecomunicações de todo o mundo: estamos focados em gerenciar conectividade real sem fronteiras nos próximos anos. Agora todos sabemos disso: sem conectividade de dados, qualquer dispositivo eletrônico, mesmo o mais caro ou equipado, praticamente não vale nada, por isso é importante conquistar a liderança nos serviços de controle e gerenciamento do tráfego de dados”.