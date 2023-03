É uma guerra entre os abusadores de gadgets do Squadetto

Acesse o artigo e todo o conteúdo do site Aplicativo exclusivo, com newsletters e atualizações ao vivo.

Agora a pensar no campeonato de Napoli, a febre das vendas de tarot rebentou por toda a cidade e província, onde diariamente surgem dezenas de novos pontos de venda ilegal. A partir daqui a batalha pelo controle do mercado é muito curta e o anúncio de ontem também Herculano Dois vendedores fora da lei se armaram em um local disputado para alocar uma barraca. Um homem com uma pistola é mais rápido que um homem com uma arma no ombro, um homem ferido. Em seguida, ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Maresca, em Torre del Greco, onde foi tratado e liberado. Os dois homens, que já são conhecidos da polícia por drogas e pequenos delitos, agora estão sendo investigados pelos investigadores e pela promotoria de Nápoles.

A história começou antes das 11h de ontem, na Via Mare, uma estrada a poucos passos das escavações, o antigo forte. O clã Pirra-Iacomino E o atual mercado de drogas e outras ilegalidades, a filmagem foi ouvida. Segundo a reconstrução dos carabinieri da delegacia de Ercolano e da polícia da delegacia de Portici-Ercolano, houve uma briga entre um homem de 40 anos que organizou sua festa em um local da região. Um homem de 28 anos, que veio depois, recusou o local escolhido para vender seus aparelhos. “Este lugar é meu – ele teria gritado para ele – você deve ir.” “Ora, senão o que você está fazendo?”, teria sido o tom desafiador do homem de 40 anos. Um homem de 28 anos puxou uma arma de sua bolsa enquanto o outro homem puxou uma arma de suas calças. Ao mesmo tempo, como no Far West.

Ambos teriam puxado o gatilho, mas o artilheiro teria sido rápido o suficiente para atingir o outro no braço e na virilha. Ele então fugiu deixando o homem sangrando. Nesse momento, alertados pelo centro de operações da Polícia Metropolitana de Herculano, informados pela guarnição permanente em frente à escavação, os Carabinieri e a polícia intervieram. Primeiro eles passaram pelo marae e encontraram um homem de 28 anos ferido, que eles levaram imediatamente para o pronto-socorro, enquanto os policiais, atendendo a uma denúncia, entravam. Quinta em Corso Resina, Na estrada principal onde ficava a entrada do abrigo, encontraram o atirador escondido. Após uma longa investigação, os investigadores conseguiram juntar as peças da história, mas agora a posição dos dois ainda está sendo investigada pelos investigadores e pelo Departamento de Justiça.

O tiroteio derrubou um véu de calma em Ercolano, com 500 prisões e clãs decapitados libertados da Camorra ao longo dos anos. As filmagens foram retomadas antes da caminhada anti-Comorra de hoje ao longo da Golden Mile, marcando o 28º aniversário e um compromisso de lembrar as vítimas inocentes da máfia. “O que aconteceu – disse o prefeito Ciro Bunajuto – Condeno veementemente o comportamento ilegal que leva à violência quando o enfrentamos. Em Excavation City, não toleramos o uso de armas para resolver problemas em Beauty City. As instituições e as forças disciplinares estão mais concentradas, mas amanhã (para os leitores de hoje) marcharemos contra a Camorra com 5.000 crianças: o significado desta marcha deve ser mais profundo.

Leia o artigo completo

Em Il Mattino