Aqui está o que eles já decidiram para Mourinho

Decisão importante da FIGC sobre Mourinho. O seleccionador de Portugal foi seleccionado pela federação.

Estamos esperando para entender como a temporada vai terminar FIGC Ele tomou uma decisão muito importante sobre Mourinho. Uma escolha inesperada depois do que aconteceu nos últimos dias no caso Serra.

Claro que a relação entre Mourinho E isto FIGC Eles nunca estiveram melhores, mas este é Conclusão Isso pode mudar tudo. Por enquanto, o técnico de Portugal não se pronuncia, pois está escalado para o jogo contra a Real Sociedad. Mas temos certeza de que ele está totalmente agradecido com a decisão, e palavras de agradecimento à federação por esse motivo podem vir em um futuro próximo.

FIGC: Decisão sobre Mourinho, todos os detalhes

FIGC e Mourinho: Uma relação que não existe. Como bem sabemos, o treinador português não é uma pessoa que guarde um pensamento só para si, e algumas declarações (ou gestos) são certamente contundentes, provocando uma forte reação. Federação.

Mas de uma coisa não há dúvida: o FIGC Ele sempre apreciou Mourinho Embora possamos dizer que há alguma diferença de comportamento que continuará nos próximos dias. A confirmação desta relação surge com um resultado algo surpreendente face ao que tem acontecido nos últimos dias: a federação anunciou a vontade de contratar o treinador português. Hall da Fama do Futebol Italiano.

digamos onze Reconhecimento Para um treinador que certamente escreveu páginas importantes do futebol italiano. Podemos dizer que Mourinho certamente apreciará a decisão da FIGC e no futuro certamente agradecerá a escolha feita após os dias fáceis, feitos de mal-entendidos.

Mas, uma vez superadas as dificuldades e tensões, decidiu-se recompensar o que foi feito no campo nos últimos anos. Quem sabe se esse reconhecimento vai passar Mourinho ficar uma liga Próxima temporada também.

O mais recente Mourinho: Adeus à Serie A no final da temporada?

adição à Hall da Fama do Futebol Italiano Pode ser o resultado da experiência Mourinho Dentro uma liga. Sair da Roma no final da temporada para começar uma experiência diferente longe do nosso Campeonato é a ideia que vem crescendo cada vez mais nas últimas horas.

Naturalmente a questão de Serra é um dos motivos que afastam o técnico português uma liga. Mas nenhuma decisão foi tomada ainda e tudo depende de como esta temporada termina. A crença é certa Roma continua MourinhoMas vamos ver o que acontece no futuro.