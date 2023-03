Um casal de cúmplices de Messina Tenaro foi preso e as mensagens de amor da mulher ao patrão

Uma pesquisa de patronos assistidos Mateus Messina Dinheiro Durante seus dez anos de inatividade expande um Casais casados Eles o receberam em sua casa até o dia anterior à sua captura.

Quase cinquenta anos Emanuel Bonafate (primo de Andrea Bonafede, a figura que deu sua identidade ao chefe do assassinato) e sua esposa Lorena Lancery, Um homem de 48 anos foi preso em flagrante Má ajuda e cumplicidade Por associação da máfia para a hospitalidade Pai da Cosa Nostra Facilita-o a manter contato com outras pessoas (especialmente mulheres). As pessoas eram “especialmente queridas por ele”.. Porque o promotor de Palermo que assinou o mandado de prisão e o juiz do julgamento preliminar alegou que Messina Tenaro “conseguiu obter o ‘escudo’ incondicional das esposas Bonafet Emanuele e Lanzeri Lorena”.

Encontrado pela polícia em cartas endereçadas ao ex-foragido e na casa dele Irmã Rosália Há pelo menos um que os investigadores dizem ser atribuído a Lorraine, mas assinado «Amado», em que a mulher expressa grande afeição pelo homem; Havia muito carinho pelo ex-fugitivo filho do casalteria sido demais pai Por ocasião de sua confirmação em 2014, finalize com o presente mais caro: um relógio Rolex 6.300 euros pagos.

Uma introdução antiga quando O patrão foi presoEm 16 de janeiro passado, os cônjuges Bonafede-Lanceri se entregaram aos Carabinieri. Comumente conhecidoEm 2018, o cavalheiro se apresentou «Francis SulseyEle estava namorando desde então Ocasionalmente seu apartamento em Campobello di Mazara; O chefe da máfia, procurado há trinta anos, só foi encontrado após sua captura.

Isso foi o suficiente para Ross e investigadores da Promotoria Anti-Máfia de Palermo. Um teste de dois meses Acusar o casal de mentir: suas visitas frequentes e desconhecimento da verdadeira identidade do hóspede. Câmeras de segurança da cidade e os movimentos de Giulietta usados ​​por Messina Tenaro em suas operações revelaram o mafioso. Na última semana Passou um homem livre, ele se foi Na casa do casal Na prática diário, muitas vezes na hora das refeições; Toda vez que ele saía, ele ou ela Eles olharam para a rua para verificar Que não há ninguém para controlar ou espionar. Tudo é registrado por câmeras.

Proteção de um fugitivo Segundo a acusação, esta e outras circunstâncias mostram que “Emanuel Bonafette e Lorena Lanzeri” estão de um lado. completamente ciente A identidade real da pessoa que frequentava a sua casa, por outro lado, ao oferecer-lhe hospitalidade, ajudaram-no definitivamente a evitar as buscas das forças policiais. READ Axis Lolo está morto e ele foi o autor do incêndio do Primavalle

Mas não só. Outros documentos apreendidos pelos Carabinieri del Rose demonstram, segundo a acusação, que “a função de Lorraine era transmitir informações” entre a fugitiva e “aqueles que com ela mantinham uma relação particularmente próxima”. Haverá um desses Laura BonafetteFilha do mafioso Nardo Bonafede, chefe do distrito de Campobello, falecido sob custódia em novembro de 2020, e mãe da neta Martina, escreveu ao avô «Orgulho de possuir você» e o Messina tenaro subiu por comparação Sua filha Lorena«Degenerado a um nível muito baixo».

a outra garota Apenas Laura Bonafede – essa é uma das câmeras Supermercado Dois dias antes de prenderem Campobello, ele era autor de um livro dos então fugitivos Imortais em ação judicial datada de 14 de janeiro. Longa carta-diário Matteo Messina foi enviado para Denaro e encontrado na caverna do Poderoso Chefão em Campobello após sua captura.

Nessas páginas, talvez por precaução, a mulher Ele fala de si mesmo no masculino E use nomes de código Para marcar a Julieta do patrão (chamada «margot») e Lorena Lanzeri, outra amiga do chefe da máfia, pseudônimo «Por». Em uma passagem da noite do último dia 29 de dezembro, Laura se permite entrar em sentimentos abertos Ciúmes Contra Messina Tenaro, poucas horas antes, seu carro estava estacionado perto da casa de Lorena.

“Vi Margot às 18h56 do intermediário – escreveu ela, sempre masculina – estranhamente não me irritei, não entrei em frenesi, como costuma acontecer comigo. Isso me incomodou muitoEu não posso negar isso. Não saber e não saber o que eu estava fazendo na época me incomodava Se você está sozinhoConsiderando se você fica mais tempo, … se … se …», e assim por diante.

Interpretando este e outros “bizzini”, os investigadores concluíram que Lorena-Via Atuou como intermediário Entre Messina Denaro e Laura Bonafede, era impossível ao fugitivo marcar encontros ou comparecer em seu lugar.

Letras e nomes de código Assim o provará outra carta de 2 de janeiro de 2023, na qual se revelam implicitamente outros codinomes: “Caro amigo, hoje reavaliei a reunião de sábado, mas nada, eu não vi ninguém Então eu pensei que você poderia ter ido conversar Infame. Em suma, pode haver muitas razões, mas romeno e Squalido são os únicos que brilham em minha mente. Quando eu conheci por acaso Estou um pouco “irritado”.Achei que lamentava mudar: mas sei que não é do seu feitio “desconstruir” meu hábito sem motivo, e o tempo que se segue (palavras cruzadas a caneta) é um tempo impossível. Azul, excepto sábado… Amanhã volto à consulta, espero que desta vez não falhe. Boa noite meu amigo. Eu te amo!». READ Deslizamento de terra em Ischia: Oito mortos, quatro desaparecidos. 4 dias atrás Controvérsia de Unheard of Sos - Campania

“Senti ciúmes” Quatro dias depois, no dia 6 de janeiro, aqui está outra carta: “Meu caro amigo, esta manhã, eram exatamente uma hora da tarde, eu estava feliz, pelo menos por um momento eu poderia dizer que estava, porque isso não é mais uma palavra. Parte do meu vocabulário. passa por Eu olhei para Margot (novamente em Giulietta, ed., de Messina Tenaro) e esta Isso me fez muito feliz Porque não sei o que pensar nesses 6 dias. Também gostaria de pensar que você não marcou a consulta por motivos logísticos, como encontrar salva-vidas. tentei Um pouco de ciúme saudável, e você pode entender o porquê. Eu não posso participar de nada, os outros podem, mas tudo bem, pelo menos eu sei que você está se mudando, você pode sair com Margot, continuar seus hábitos».

Investigações posteriores verificaram que entre 13h e 14h do dia 6 de janeiro, o celular usado por Matteo Messina Tenaro foi conectado a um celular próximo à casa de Lorena Lanzeri. Quer dizer, a garota que assina “Diletta”, quase Quatro anos atrásEm abril de 2019, ele havia escrito Carta Para o foragido, depois que os carabinieri o encontraram na casa da irmã Rosália, o patrão foi revistado no mesmo dia em que foi preso.

mensagem “querido” Nesse engarrafamento, os investigadores acreditam ter identificado evidências de Lorena Lanzeri. completamente ciente Sobre a identidade do homem, quando o parabenizou escrevendo: “Espero que a vida lhe dê um pouco de paz, farei de tudo para ajudá-lo. Você é ótimo! Mesmo que você não seja um MD Sua namorada”.

MD, é o Messina Denaro. Mas aqui estão outras partes da carta que expressam os sentimentos da mulher ao líder do massacre: “A beleza da minha vida é conhecê-lo, como o destino decidiu fazer você, me presenteou em grande estilo. Você é o presente. (Escrito em vermelho, ed) Acho que qualquer mulher tem você ao seu lado, mas você não faz nada além disso. Eu me sinto seguro com você, Você me faz sentir bem, você me faz rir com suas piadas, adoro sua ironia e seu imenso conhecimento e sagacidade… Acho que alguém aí queria que nos conhecêssemos por causa de todas as coisas ruins que já passei com estranhos. É um privilégio conhecer você E desculpe por aqueles que não podem. Sabe, eu te amo, uma coisa boa que vem de dentro, como eu sempre digo”. READ Serie A, Juventus-Monza 0-2: Chiuria-Motta voa em vermelho e branco!

Um presente para o filho de Lorraine Dê a ela Bater papo notícias com alguns Pacientes em tratamento Como ele na clínica La Maddalena em Palermo, Messina Tenaro parece ter acreditado que tinha um em pelo menos um deles. Um relacionamento emocional com um “amado” em particular., que os investigadores identificaram como Lorena Lanzeri. A mãe de um menino, Giuseppe, de quem Messina Tenaro atuaria como guardião O padrinho Confirmação Em 2017, um famoso joalheiro de Palermo o presenteou com um modelo Rolex Oyster Perpetual comprado a preço de banana. 6.300 euros.

De fato, o juiz de primeira instância Alfredo Montaldo escreve em seu despacho que não há prova documental de que o ex-fugitivo tenha participado da cerimônia nessa função, “mas em todo caso, Messina Tenaro, pelo menos na realidade, Considerado o “Padrinho” da Confirmação di Bonafede Giuseppe foi completa e extensivamente comprovado».

O superior menciona cuidadosamente o custo do presente, em particular Contas anuais Vestígios dela foram encontrados no abrigo onde ele morava no momento de sua captura. Na quarta linha, correspondente a 2017, indica-se o valor de 23.000 euros (provavelmente rendimentos) e a seguir “18.350 gastos”, acrescido entre parênteses: “+ 6.300 relógios.”Corresponde aos investigadores O dinheiro foi gasto no relógio Doado ao jovem Giuseppe Bonafede.