Cristiano Ronaldo, o acordo surpresa aparece: ele é obrigado a fazê-lo

Surpresa acordo entre Cristiano Ronaldo e Al Nasser aparece: o atacante português é obrigado a fazê-lo

Um contrato faraônico, no valor de cerca de 200 milhões de euros por temporada. Cristiano Ronaldo escolheuAl Nasser E depois de um sonoro adeus à Arábia Saudita Manchester United.

O campeão português tem tido grande impacto no campeonato saudita: 8 golos e 2 assistências nos 7 jogos disputados até ao momento, um “hat-trick” e quatro do género que marcaram a forma reencontrada de CR7. Mas se as coisas não vão mal dentro de campo, o contrato assinado pelo ex-campeão é motivo de debate Juventus com a empresa. eu’Al Nasser Nenhuma despesa foi poupada para obter Cristiano Ronaldo Mas é claro que ele também pediu algo em troca. Claro, gols e jogadas em campo, mas também outras coisas.

Falando nisso, ‘The Sun’ revela o contrato que Ronaldo assinou com Al Nasser. A regra atual está despertando muito interesse porque vai além do futebol e abrange outro esporte: Cristiano Ronaldo será forçado a fazê-lo.

Cristiano Ronaldo é cláusula ligada à Fórmula 1

Como mencionado, o futebol com a cláusula no contrato assinado Cristiano Ronaldo Não tem nada a ver com isso, na verdade é outro jogo que está envolvido.

Falando sobre Fórmula 1 E isso acontece especialmente no Grand Prix Abu Dhabi. O número 7 mais famoso do mundo é uma corrida para assistir. Isso permitiria aos países árabes capitalizar sua popularidade e se beneficiar da proeminência global da imagem do CR7. O GP de Abu Dhabi Fim da Copa do Mundo está marcado para 26 de novembro Fórmula 1 E ronaldo Ele deve assistir ao programa do GP como espectador. O contrato o obriga e ele tem 200 milhões de bons motivos para cumprir a cláusula.