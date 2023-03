Escadas inutilizáveis ​​em frente ao Coliseu, Roma: um turista americano deficiente é algemado pela polícia. Resposta de Atak: “Mas a escada só sobe”. Vereador Padane: “História feita do nada”

lá turismo Uma americana doente queria ir para lá Coliseu Mas, como os romanos e os turistas sabem melhor, eles são os únicos escadaria Largo Gaetano leva de Agnesi ao monumento cercado Por que meses? Inseguro . então dois Observar Do grupo Spe, a proteção geral e de emergência da polícia da capital de Roma, eles levaram braço eles têm isso com eles mesmos.

Isso aconteceu na manhã de quarta-feira, 15 de março. A garota é uma turista americana 21 anos Eu fui afetado por isso salada de repolho De férias em Roma, ela chegou ao Largo Agnesi sozinha, provavelmente com um táxi, e imediatamente encontrou a estrada bloqueada à sua frente. com ele andador Com efeito, considerando que o monumento não poderia ter sido escadaria Para baixo, há algum tempo, eles estão determinados a ser inacessíveis Inseguro . Ela então pediu ajuda aos agentes, mas eles não conseguiram sugerir alternativas viáveis: a estrada para Collosseo pela entrada do Collosseo seria, de fato, perigosa de se percorrer, pois a calçada era muito estreita. Avançar Escada rolante Sentido único, dentro da parada Coliseu Isso também Parar por meses.

Aqui está Gesto Dois Observar , Rinaldo Amprifi e Valerio Ceballe levaram a jovem até a estação B do metrô e encontraram outra solução: um pegou a jovem nos braços, o outro seu andador, para que a acompanhassem em frente ao Coliseu. Uma ajuda inestimável, mais uma vez destacando a degradação e a ineficiência com que os romenos e os turistas devem enfrentar todos os dias.

Resposta do ataque: “Mas a escada ainda está apenas para cima.”

A Agência de Transportes Públicos enviou uma nota comentando o episódio: “Ataque foi atrapalhado pelo transtorno causado por um turista deficiente que precisou da ajuda de algumas pessoas para descer as escadas fixas do Largo Agnesi na estação Coliseu. observe que: 1) Embora a escada esteja funcional (será nos próximos dias) A menina não poderia ter usado para descer. Na verdade, a escada só funciona em uma direção: para cima. Permite que os clientes do metrô vão da estação até o terraço do Largo Agnesi, e não o contrário; 2) Sra. Não há necessidade de ele usar a estação de metrôestá equipado Escadaria Para as necessidades dos viajantes com deficiência, mas visite o anfiteatro; 3) Ao lado da escada rolante que passa pela estação, ela o ajudou a descer a escada porque outros Os acessos externos – não associados ao túnel – são inutilizáveis”.