Delegação portuguesa do conde de Calheiros visitou palácios do ducado

De 22 a 25 de março de 2023, uma delegação portuguesa chefiada pelo Conde Francisco de Calheiros, Presidente da Portuguesa Pedra Adrille, em representação das vilas nobres e casas históricas do Vale do Lima, no norte de Portugal, visitará o circuito. Castelos do Ducado, na Emilia Romagna, entre Parma e Piacenza, no âmbito do projeto de colaboração transnacional “Casas Históricas e Património Cultural”, coordenado por Cal Adrill, no qual Cal del Ducato é parceiro, para esta visita atelier, com apoio técnico do tour operadora Emilia Welcome – Parma Point, modelo italiana Castelli Procurando entender como exportar Del Ducado para Portugal é uma rede de turismo cultural que há 24 anos aposta em castelos, fortalezas e povoados históricos. Aberto ao público entre vinhas e quintas e lagares e vales com castelos”. .

“O projeto – que Castelli del Ducato e Turihab, associação para o desenvolvimento de famosas casas históricas (conhecidas como “Solares de Portugal”, muitas das quais originalmente pertencentes a nobres ou ricos proprietários de terras) se uniram por meio do intercâmbio de boas práticas. – pretende melhorar duas localizações europeias, uma em Itália Emilia-Romagna no coração do vale gastronómico e a outra em Portugal, as antigas tradições ainda estão vivas, o verdadeiro espírito da região, a cultura da comida e do vinho e a cultura da hospitalidade. Um turismo cultural de qualidade, campo e paisagem, natureza e gastronomia e vinho”, disse o presidente do Circuito de Castelli del Ducato. Horacio Zanardi LandyProprietário do Castelo de Rivalta.

Horácio Zanardi Landi

“Tudo começou com um guia turístico pelos castelos do Ducado que criámos como circuito em 2019, que chegou às mãos do Conde Calheiros, que quis criar algo semelhante com a mesma filosofia de melhorar as villas portuguesas: está a tentar iniciar um circuito como o nosso em Portugal”, explica o Conde Horacio Zanardi Landi.

A possibilidade de conflito ocorreu pouco antes da epidemia na mesa técnica de Rocca Sanvidale em Fontanellato, onde se reuniu um grupo de pessoas determinadas a encontrar ideias de propósito europeu: para Gale del Ducato, o diretor Giovanni Pattoneri com a oficial Nubia Tagliaferro, para Castelli del O presidente da Ducato, Orazio Zanardi Landi, o diretor Maurizio Pavesi em contato e os responsáveis ​​pela área de projetos são Francesca Maffini e Antonella Fava, Gal Adril, Francisco de Calheiros. “Palácios, vilas e casas históricas foram identificados como excelentes produtos e têm um apelo internacional para desenvolvimento e melhoria: especialmente a rodada de palácios da Birmânia, Piacenza e Pontremoli, sobre os Apeninos e castelos e mansões. A área do sopé e o clássico solares do Vale do Lima, desenvolvidos pela Turihab”, sublinha o presidente do GAL do Ducado Gino Losi.

“Se os portugueses olham para a Itália de Castelli del Ducato como modelo, por outro lado, Castelli del Ducato já pode continuar a desenvolver o conceito de “Castelli del Grinale” na cordilheira dos Apeninos. Um spin-off ativo do marca, já na divisão de Castelli del Po: e é com o GAL do Ducado em 2023 Graças a algumas atividades promocionais conjuntas, o sopé e a região dos Apeninos”, observa Zanardi Landi.

Forte Rivalta

Emilia Wellcome vai acolher o tour ao longo de três dias – tecnicamente um tour organizado – em que a delegação portuguesa fará uma série de paragens para conhecer a zona: Forte Rivalta Haverá recepção e visita do Conde Horazio Zanardi Landi, proprietário do feudo de Val Trebia, e workshops com representantes de empresas, inclusive regionais; Os portugueses farão uma visita entre as paradas do tour Castelo de Cropperellocom chegada parque de conto de fadas e em Vale de Wesseno, uma visita guiada com os proprietários Gianfranco e Maria Rita Trecci Gibelli e um jantar típico no restaurante medieval do solar; Parada em Borgo Val di Taro para visitar o recém-inaugurado Museu do Cogumelo e traslado a Campiano (Parma) com as boas-vindas do prefeito Francesco Mariani e visita guiada ao castelo e vila; Pare no Castelo de Torrechiara com uma visita guiada ao castelo. Representantes da APT Servizi Regione Emilia-Romagna e Destinazione Turistica Emilia foram convidados para ouvir e discutir. Castelli del Ducato é uma rede de turismo cultural de mais de 50 locais artísticos, uma rede de fortalezas incluindo 38 solares, 16 abrigos em muralhas antigas, museus, aldeias históricas, jardins.