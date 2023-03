A classe D será obrigatória em 2033. Fdi, Lega e Fi votam contra o Corriere.it

O Parlamento Europeu, na sessão plenária de Estrasburgo, aprovou em primeira leitura a reforma da diretiva da UE sobre o desempenho energético dos edifícios. 343 votos a favor, 216 votos contra, 78 abstenções: As negociações começarão agora com o Conselho, levando a um texto final. As posições das duas organizações diferem em vários pontos. Será um caminho tranquilo e acidentado, agora que a campanha eleitoral para as eleições europeias de 2024 já começou. A mudança verde está se tornando um campo de batalha no Parlamento Mas entre e dentro dos Estados-membros, corre-se o risco de se perder de vista a necessidade de não recuar na luta contra as alterações climáticas.

onda de alinhamento Finalidade do movimento Casas verdes, propostas pela Comissão da UE, podem levar a uma “onda de renovação”. A melhoria da eficiência energética dos edifícios representa cerca de 40% do consumo total de energia da UE e 36% das emissões de gases com efeito de estufa associadas a este consumo. OO discurso foi aprovado com os votos dos socialistas, verdes, esquerdistas e uma seção do Popolari (51 a favor, 58 contra, incluindo o líder do grupo Manfred Weber) e os liberais da separatista Nova Europa.

votos italianos Quanto à delegação italiana, Os irmãos da Itália, Lega e Forza Italia (Lucia Vuolo se absteve) votaram contra, enquanto Pd, M5S e Verdi votaram a favor.. Nicola Danti e Giozzi Ferrandino, da Italia Viva-Renew Europe, abstiveram-se. Sandro Gozi, da Renew, votou sim. A reação do governo majoritário vai durar. Segundo Nicola Procaccini, chefe da delegação da FdI-Ecr, “a eficiência energética dos edifícios é um objetivo comum, mas não pode ser perseguido na pele dos cidadãos”. Matteo Salvini, presidente da liga, disse que seria “um golpe econômico em um momento de grande dificuldade para muitos”. “O momento do pedido não foi bom” para o Forza Italia. A democrata Patricia Toya apresentou uma emenda introduzindo o monitoramento da Comissão sobre a eficácia das medidas financeiras existentes e ferramentas adicionais para facilitar a mudança: “É melhor obter fundos e deduções no desempenho dos edifícios. O que o Pd fez foi expressar sua oposição e depois se submeter a regulamentos europeus”. READ Cristiano Ronaldo, a pista é sem dúvida: quando se vai aposentar