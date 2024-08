Feminicídio em Castelnuovo de Porto: Lúcia Felici estrangulada. O marido de 82 anos concordou. Advogado: “Exigem-se circunstâncias agravantes presentes”

DesligadoRinaldo Frignani

Na manhã de sexta-feira, via Bellavista, em Castelnuovo de Porto, um vizinho ouviu gritos de socorro vindos da casa e o corpo do homem de 75 anos foi descoberto posteriormente. Ministério Público: “Feminicídio”

Eles foram vistos andando de mãos dadas saindo de sua casa em um prédio na Bellavista, em Castelnuovo de Porto. Um casal próximo, experiências no exterior: Ela está na indústria hoteleiraTambém na América, foi administrador do Centro Internacional de Saúde em Roma. Centenas de fotos de momentos felizes juntos nas redes sociais. Ninguém poderia imaginar as violentas discussões e conflitos entre eles, o aposentado Carmine Alfano, de 83 anos, conhecido como “Frank”, e sua esposa Lucia Felici, de 75, iriam querer prejudicá-los. Enquanto o Ministério Público do Tivoli e os carabinieri da empresa Monterotondo investigam os “dois factores de risco”, como os define o procurador-geral Francesco Mendito, ou pelo menos dois que podem saber o que realmente são, o que se passa dentro dos muros do país . Evidência importante Porque ontem de manhã Alfano estrangulou a esposa no quarto, provavelmente depois de agredi-la durante o sono. Ela ainda estava de pijamaDeitado no chão, o marido da mulher, em estado de confusão, recusou-se a abri-lo à polícia e ao 118 quando os bombeiros forçaram a porta blindada do apartamento.

“Sou eu” Quatro dias depois de outro feminicídio, o segundo em Fonte Nuova, Domenico Ozzoli matou a tiros sua esposa, Anna Rita Morelli. Ela decidiu se retirar do caso, enquanto os investigadores do crime em Castelnuovo de Porto ainda determinam o motivo. Por isso, dois dos três filhos do casal foram ouvidos, sendo que o último pode chegar hoje da América. Um vizinho deu o alarme por volta das 8h. “Eu ouvi Lúcia gritando por socorro”, Ela disse 112. A polícia correu, mas encontrou o marido trancando a porta. Levado ao palácio, Alfano foi interrogado pelo advogado Roberto Balcarini Nomi. “Eu a matei”, admitiu o homem de 83 anos, embora a forma do assassinato permaneça um mistério. Foi descartado motivo relacionado ao estado de saúde da vítima e Alfano não apresentava nenhuma patologia.









































































































READ Valsuca, cursos de português na Avigiliana em instituições britânicas

Promotor: “Circunstância Agravante Temporária para Feminicídio” Reiterar Francesco Mendito, Procurador-Geral do Tivoli: «O feminicídio exige uma circunstância agravante temporária porque obriga todos

Mesmo aqueles de nós que ainda não estão preparados para procurar as verdadeiras razões pelas quais a mulher foi morta. Enquadrar a pior situação do feminicídio permitirá que todos nós cresçamos.” “Confrontado com um território afetado por dois feminicídios em poucos dias, um território como a Itália com uma vítima a cada três dias – continua o promotor – pensei no que aconteceu: Não podemos pedir ao Ministério Público e aos investigadores que resolvam problemas relacionados ao feminicídio. Primeiro tem o ambiente: o pronto-socorro e o clínico geral, amigos, colegas, parentes. Quem pode compreender os sinais de violência contra uma mulher? Se o ambiente ajudar as vítimas de violência – as estatísticas mostram que mesmo uma em cada três – encorajar as vítimas a denunciar, os feminicídios poderão ser evitados. Caso contrário, se houver um ambiente criado por pessoas que dizem às vítimas: “Não se preocupem, vocês verão que o pegamos”, teremos casos semelhantes o tempo todo”.



Ir para todas as notícias de Roma