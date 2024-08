Farmello Lácio. Notícias encorajadoras para o português Tavares. Atualizações sobre Rovella

Atualizações de treinamento da Lazio: preparativos para o jogo fora de casa em Cádiz

Com o jogo contra o Southampton desatualizado, a Lazio está focada no próximo jogo contra o Venezia. Porém, antes de enfrentar os jogadores do Lagoon, os Biancocelesti farão um jogo fora de casa, em Cádiz, que servirá de ensaio geral. Poucos dias depois da importante partida, a equipe de Marco Baroni retomou os treinos no Centro Esportivo Formello, onde surgiram notícias marcantes.

Renda e recuperação

O principal jogador do técnico Baroni, Tavares, voltou a campo para treinar na tarde de ontem. Após um período de ausência, seu retorno é certamente um forte sinal positivo para a equipe que se prepara para enfrentar dois jogos disputados.

Gestão de Propriedade

Quanto aos titulares que jogaram na Inglaterra, a gestão foi cautelosa e cautelosa. Alguns deles fizeram uma sessão de descarga na academia, enquanto outros como Rovella, Romagnoli e Casale estavam completamente descansados. Em particular, o ex-Monza Rovella sofreu uma leve entorse no tornozelo nos últimos dias. Recomenda-se repouso completo para evitar complicações maiores.

Eu trabalho com a bola

O restante da equipe que não participou da partida na Inglaterra seguiu o programa de treinamento com bola. Esta fase de treino é importante para manter a intensidade elevada e preparar-se taticamente para o próximo jogo contra o Cádiz. A sessão de hoje teve como objetivo melhorar os aspectos fundamentais do jogo da Lazio, posse de bola e passes precisos.