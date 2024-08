Pepe, ex-zagueiro do Real Madrid Portugal, se aposentou do futebol

O ex-zagueiro do Real Madrid, de 41 anos, anunciou na quinta-feira que a lenda portuguesa Pepe se aposentou do futebol.

A última partida de Pepe desde a Euro 2024 foi a derrota de Portugal para a França nos pênaltis nas quartas-de-final; Isso fez de Pepe o jogador mais velho a disputar a final do Campeonato Europeu.

“Quero agradecer a Deus por me dar sabedoria para continuar minha jornada”, disse um emocionado Pepe em um vídeo nas redes sociais, relembrando sua carreira.

“Não posso ajudar todos os presidentes que confiaram em mim com apostas de que eu conseguiria fazer o meu trabalho. Para todos os funcionários do clube que visitei, eles são a alma e a essência do clube e da seleção nacional.

“Quero agradecer a todos nos bastidores. Um obrigado e um obrigado a todos vocês. E um grande obrigado a todos.”

Pepe fez 141 partidas pelo seu país, vencendo o Campeonato Europeu em 2016, e passou 10 temporadas no Real Madrid, onde conquistou três títulos da La Liga, três Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes da FIFA.

Pepe chegou ao clube espanhol vindo do Porto em 2007 e regressou ao clube português em 2019, permanecendo até ao final da carreira e conquistando quatro títulos da Primeira Liga nas duas passagens pelo clube.