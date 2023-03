“Um dia quero voltar a Bérgamo”

Para microfones Sportalia falou CostinhaAntigo médio e campeão europeu porta de maravilhas José Mourinho. O português acabou com a vidaAtlanta, da temporada 2007/08 à temporada 2009/10. Antes do desafio da Liga dos Campeões entre eles porta E istoentreO jogador de 48 anos está de volta para falar sobre seu passado e a Itália.

Sobre o Inter – “Conheço Simone Inzaghi e depois da derrota em La Spezia, acho que ele não ficou feliz com a forma como seu time perdeu, apesar de criar muitas chances. Vai ser um Inter furioso. Mas depois da primeira mão, houve uma dúvida, um sentimento.

Seu sentimento – “O Porto foi excelente. O Lukaku é adepto de arriscar, ao contrário dos homens de Canceio, e consegue romper pelo meio. Resumindo, se o Porto jogar com a mesma intensidade e mentalidade, se sair com a mesma paixão de fazer bem , acho que podem dar muito trabalho ao Inter. Por outro lado, com o contra-ataque , ele pode colocar o mérito no gelo a qualquer momento”.

Sobre a COINCEICAO – “Ele é um bom treinador, um dos melhores treinadores emergentes. A sua equipa não mostra medo, a sua equipa não espera pelo adversário. Dá uma motivação extra à equipa, não se importa se um jogador custa 20 milhões ou 1: se encaixa na sua ideia de jogo, dá-lhe muita confiança. . . Mostra a todos que quem merece consegue.”

Porto – “É a melhor coisa da minha vida. Muitas coisas me vêm à cabeça quando penso na palavra Porto. A Liga dos Campeões. Depois a mentalidade da equipa. Chegas lá, o objectivo é ganhar, tudo. Todos os treinos são baseados em racionalizando-se desta forma. Você tem as melhores instalações da Europa. , mesmo sabendo que pode encontrar equipes mais ricas, isso fica claro imediatamente.”

Ao voltar para a Itália – “Não sei. O futebol italiano sempre foi o meu favorito, cresci assistindo. Depois não foi bom para mim no Bérgamo: não foi bom para mim pessoalmente, não foi bom para o clube que investiu em mim sem conseguir de volta. Sinto muito por isso, mas ainda sou grato a Atalanta e à cidade, porque me senti muito confortável lá. Finalmente entendi o que aconteceu nesses três anos, por uma decisão estúpida. Assim é a vida. Se alguém dia que eu voltar para a Itália, ficarei muito feliz, porque continuarei torcedor do futebol italiano e do seu país”.