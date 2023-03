“Nojento”. Salvini troveja para defender a Guarda Costeira sobre os migrantes

Matteo Salvini volta ao cargo contra aqueles que apontam o dedo para a Guarda Costeira, dizendo que ela é responsável por mortes recentes entre migrantes. “É doloroso pensar que a Guarda Costeira não salvará ou não salvará nem uma única vida humana. “É desprezível que mais de 10.000 marinheiros da Guarda Costeira pensem deliberadamente em não salvar alguém”, disse o vice-primeiro-ministro e ministro das Infraestruturas em entrevista exasperada à Rádio 24. Desembarque de migrantes e assistência a barcos em perigo no mar. “As ordens de proteção de Salvini sobre a imigração devem ser restabelecidas? “Boa parte desses conteúdos – prossegue o dirigente da Liga – já foram retomados nas ordens dadas a Kutrow e outras partes poderão ser acrescentadas ao debate parlamentar”.

Leia também: A Rússia nos envia imigrantes Crocetto acusa Wagner de: “guerra híbrida”

Outra questão abordada por Salvini foi a batalha da Itália para adiar ainda mais os carros elétricos para além de 2035: “Seria desejável. O mecanismo já prevê monitoramento até 2027. Ontem um colega alemão disse-nos que há grandes problemas em garantir um parque de colunas adequado, que é o mesmo que temos. Portanto, isso não é uma mudança, mas se tornará um dano econômico para empresas e consumidores. A mudança ecológica deve ser vinculada, explicada e financiada. Não quero motivação ou financiamento chinês por trás disso. A eletricidade no momento – destacando a posição de liderança da Carrosio – custa mais em seu ciclo de vida do que a produção de baterias. Pedimos que outros tipos de novas fontes de energia sejam incluídos no documento, caso contrário, passaremos da dependência do gás russo para componentes de baterias que enriquecerão os chineses.