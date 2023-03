Leo sob acusação, Pioli não escondeu: “Eis a estranha situação dos portugueses”

As declarações do técnico rossoneri ao final da partida no San Siro contra o Salernitana valem pela vigésima sexta rodada da Série A.

O Milão de Stefanov pinos Falhas não são exploradas entre E Roma Os rossoneri não passaram de um empate contra Salernitana. Um empate que complica a corrida Liga dos Campeões.

O ataque acabou no visor, lutando para encontrar o caminho para a web. Ainda esta noite, entre os atacantes, sozinho Oliver Girod Ele conseguiu levá-la para dentro.

Pioli mandou todo mundo para o gramado: Da Divock Origi pendência Zlatan Ibrahimovic Sem obter grandes respostas. Mas o pior Rafael Leão.

Criticado nas últimas corridas, o português conseguiu fazer ainda pior. O atacante parecia descuidado e não decidiu muito bem quando foi chamado para chutar a gol. Ele também cometeu erros fáceis e lutou para pular o homem. O técnico rossoneri – falando na coletiva de imprensa – não escondeu o momento difícil de Leo E admite: “Esta é a situação peculiar dos portugueses – admite o praticante –: C‘Era uma época em que ele fazia muito pouco nos treinos e mais nas partidas. Agora ele está melhor durante a semana, mas está fazendo algo menos no jogo. Ele deve encontrar um meio termo. Seu potencial é maior do que ele mostrou esta noite, sem dúvida“.

Milan-Salernitana, Pioli desilusão: Liga dos Campeões complicada

O Milan precisa encontrar logo o seu melhor atacante para chegar aos quatro primeiros. com um Leão Como corrida de hoje à noite para a Liga dos Campeões Liga Fica mais difícil.

Pioli e os seus homens devem arregaçar as mangas e esquecer rapidamente o jogo desta noite: “Há muita desilusão, tem de mudar com energia e cuidado – continua Pioli -. O campeonato não está esperando por nós. Houve um problema de qualidade contra o Salernitana. Não fomos rápidos e perigosos, não nos importamos com o gol que desistimos. No final, tentamos, mas não fomos tão claros. Nós driblamos bem, mas não muito verticalmente. A qualidade e a velocidade eram ruins”.