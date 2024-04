Fabio Fognini critica técnico da Federação Portuguesa de Futebol Ele foi salvo da desclassificação apenas porque a bola bateu primeiro na parede. Ele então venceria em três sets para desafiar Napolitano (VÍDEO)

Fábio Fognini, ex-top 10 mundial e principal favorito no Oeiras Open 125, evitou milagrosamente a desclassificação durante a primeira jornada do torneio esta tarde. Depois de perder o primeiro set contra o belga Joris de Lour, por 6-4, o italiano de 36 anos forçou uma bola em direção à arquibancada presidencial na quadra Centralito, em Zamor, acertando nos ombros de um dos vice-presidentes. A federação não é diretamente o ténis português.

Irritado com a situação, Vasco Costa, o presidente da confederação solicitou a intervenção do supervisor para tomar as providências necessárias. Porém, Fognini, após pedir desculpas, só foi punido com uma advertência por conduta antidesportiva, já que a bola só bateu no técnico Federer após quicar na parede, perdendo a energia. Se a bola tivesse atingido alguém diretamente na arquibancada, Fognini teria sido automaticamente desclassificado.

Fognini, que venceu o Oiras Open 125, superou um difícil primeiro desafio no campo Centralito, voltando a jogar depois de uma década.

O italiano de trinta e seis anos escapou primeiro, como dizemos, à desclassificação – depois de acertar com uma bola diretamente alguns membros da direção da Federação Portuguesa de Ténis – e depois conseguiu impor o seu jogo, quebrando a decisão e derrotando-o. Belga Joris Delure4-6, 6-4, 6-4 em uma partida que durou 2 horas e 20 minutos e ficou em 191º lugar no ranking ATP.

Contra um clássico totalmente italiano na segunda rodada Stefano Napolitano Ele venceu Kovalik em dois sets.

Marco Rossi