Sapienza após o boicote “não” a Israel, confrontos e espancamentos policiais. Policial esfaqueado, 2 presos. Ministro Bernini: “Ações vergonhosas”

DesligadoConselho editorial de Roma e Rinaldo Frignani

Conflito entre estudantes universitários e polícia, três detidos Procissão até a delegacia. Tripulações: Alguns caras ficaram feridos. Ministro: Solidariedade com o Chanceler Polimeni

O Delegacia de San Lorenzo está sitiada De mil Oponentes Aqueles que buscam libertação imediata Um Dois presos Grupos de estudantes protestam contra a reitora Antonella Polimeni por brigas fora da Universidade La Sapienza, em Roma Acabar com os contratos de educação com Israel. Aconteceu há pouco na Delegacia Universitária. Um arco de oficiais estava entre a entrada do escritório da guarda e os meninos. Anteriormente, cerca de 300 estudantes e activistas pró-Palestina vandalizaram um carro da polícia e dois carros de segurança privada em frente ao gabinete do reitor. Gerente da delegacia de polícia de San Lorenzo espancado com punhos: caça aos responsáveis.

Tensão fora da universidade Mais protestos contra Israel e a NATO na Universidade La Sapienza, após momentos de grande tensão na sequência de confrontos relacionados com a decisão do Senado académico de rejeitar boicotes contra Israel. A confusão se instalou à tarde. «Durante a procissão pararam dois companheiros. Queremos chegar à esquadra, mas a polícia impede-nos de passar e acusa os estudantes”, escreveram grupos Sapienza nas redes sociais após a decisão do Senado da Educação. declaração para limpar a consciência. Nem uma palavra sobre contratos. Não há intenção concreta de acabar com a cumplicidade no genocídio. A resposta do Senado às nossas exigências foi vergonhosa. E as acusações da polícia são vergonhosas. Mais uma vez a nossa universidade recusa-se a ouvir os estudantes e as instituições respondem aos nossos protestos com violência e repressão. Mas isso não vai nos parar”, concluíram os estudantes, postando alguns segundos de vídeo em que vemos um empurra-empurra com a polícia. Um dos detidos é acusado de saltar para cima de uma viatura policial e danificá-la, outro que agrediu o gerente da delegacia. Eles serão interrogados diretamente na quarta-feira. O governador Lamberto Giannini também teve “muitas reclamações”. “O trabalho da polícia – disse ele – evitou que a manifestação degenerasse em consequências mais graves”. READ Alguns dias amenos, depois o calor africano volta «3B Meteo

Resposta do Ministro Bernini: “Perto do Reitor” “Expresso minha proximidade à Reitora Antonella Polimeni. O que está acontecendo na Universidade de La Sapienza é uma vergonha – respondeu a Ministra Universitária Anna Maria Bernini -. Na violência e no abuso. A resolução do Senado ilustra que A comunidade acadêmica não aceita as imposições das minorias Que ele quer Isolar as universidades italianas da controvérsia internacional. A pesquisa não pode ser ignorada.”

Luta pela manhã Martina Bowie e Letícia LambisAtivistas do movimento estudantil Cambiare Rotta acorrentaram-se a um totem em frente à entrada da Reitoria pela manhã. “exigir a rescisão dos acordos” entre a universidade e Israel; e a Reitora Antonella Polimeni renunciou à Fundação Med Or. Letizia Lampis, 21 anos, participou num protesto pró-Gaza em Março passado por alguns estudantes universitários do mesmo movimento. Ao jornalista David Parenzo em encontro organizado em Sapienza pela Azione Universitaria, um sindicato estudantil de direita. Martina Bowie e Leticia Lambis estiveram entre os que falaram na terça-feira explicando os motivos do protesto Identificado por Digos E a posição deles é investigada pela delegacia: é avaliada uma denúncia de manifestação não autorizada.

Procissão não autorizada É um Uma procissão sem aviso prévio Tudo começou com o grito de “Saia com a guerra

Da universidade” À tarde, durante reunião do Senado da Educação. Alunos reunidos no local Prado da sabedoria Eles se expuseram e começaram a andar pelas ruas da universidade sob vigilância policial Bandeiras e estandartes. O primeiro-ministro estava em um Geórgia Meloni e Netanyahu Agitando as mãos ensanguentadas.

Presidium durante o Senado da Educação Durante dois dias, meninas e meninos acamparam em tendas dentro da universidade. “Apelamos ao uso de sanções económicas contra Israel: Abstenha-se de qualquer colaboração com Haifa Technion, Universidades Israelenses e Aviso Maeci; Quebrar qualquer contrato de pesquisa e/ou ensino com o Departamento de Guerra (Leonardo Spa, Thales Alenia et al.) e com as forças armadas (Com Exército, Força Aérea, Marinha – como o próximo exercício Mare Offshore 2024 – e com a NATO); Renúncia do Reitor da Comissão de Ciência e Tecnologia da Fundação Medore de Leonardo Spa”. READ Genoa, o segurança matou a namorada e atirou em si mesmo

Dos residentes de Gaza e dos esforços da Sapienza pela paz Mas era terça-feira à tarde O Senado Acadêmico aprovou por unanimidade e de Conselho de Administração da Sapienza, recolhido em sessão conjunta, documento que expressa a posição da universidade sobre questões de paz e liberdade de pesquisa. “Primeiro, os órgãos dirigentes universitários representados, Sentimentos de dor e horror da expansão militar, em nome de toda a comunidade e consequentemente A crise humanitária em curso na Palestina. Sapienza está determinada Discussão, comparação e livre expressão de diferenças de opinião, até Não seja hostil – Explicado pela Universidade -. Em particular, foi reiterado no documento Compromisso com a construção de corredores humanitários e futuras atividades de acolhimento, apoio e solidariedade Para comunidades acadêmicas afetadas por conflitos.”

“Não negligencie a cooperação internacional” “Uma das atividades que a universidade pretende promover é a implementação Doutorado Nacional em Estudos para a Paz; Universidade Nacional An-Najah em colaboração com a UNIMED e o Fundo de Bolsas para Estudantes Palestinos (PSSF). Conclusão do ensino universitário gratuito para estudantes residentes na Faixa de Gaza. Além disso, a Sapienza compromete-se a atribuir uma parte do orçamento Financiar visitas de académicos de zonas de conflito no Médio Oriente. Também foi assumido o compromisso de garantir a liberdade de pesquisa e ensino Limites éticos definidos por valores constitucionais e conforme especificado pelos regulamentos, leis e ética da Universidade. Para este efeito, a universidade equipou-se com sistemas de garantia, incluindo Comitê de Pesquisa Interdisciplinarfoi criado em 2021 e aborda a questão de aplicações potencialmente distorcidas de sua pesquisa regulatória”. No entanto, “Sapienza rejeita a ideia de ignorar a colaboração científica internacionalO Abandonando a liberdade de ensino e pesquisa, E negar as respetivas responsabilidades de cada investigador individual promoveria a paz e o respeito pela dignidade humana. No final da sessão conjunta, o Senado Académico e o Conselho de Administração de Sabienza recordaram isto. A natureza universal e independente da investigação científica cria as condições para a sua existência e o protótipo necessário para que ele se torne um Uma ferramenta para o encontro pacífico, o intercâmbio e a compreensão entre pessoas e culturas». READ No mercado de câmbio, os portugueses são a favor da Juventus: Pok ்ப mon em preto e branco!

Também está em Tor Vergata Também na universidade a partir de segunda-feira à noite Tor Vergata O Os alunos decidiram se unir Cortinas Em vista da reunião de hoje do Senado da Educação. O movimento sempre expressou que Mudar curso No Instagram, jovens de todas as universidades são convidados a participar.



Acesse todas as notícias sobre Roma





Se quiser ficar por dentro das novidades de Roma, assine gratuitamente a newsletter “Sete Colinas de Roma”. Ele chega na sua caixa de entrada todas as manhãs às 7h. suficiente Clique aqui.