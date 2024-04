O voo da Ryanair regressou, mas o passageiro morreu. Ele tem 30 anos

Um homem adoece logo após a partida. O vôo retorna para Kassel , mas quando o pessoal médico embarcou no navio já era tarde demais. Esta manhã, 17 de abril, no aeroporto Sandro Bertini, em Torino, um passageiro de 30 anos Em um voo da Ryanair para Lamezia Terme.

Primeiro se espalhou a notícia de que uma ambulância (do 118) foi bloqueada Vários minutos nas portas de acesso por falta de “escolta”, mas a Sacat, empresa que gere o aeroporto de Turim, nega categoricamente esta versão: «Hoje um passageiro de um voo de Turim para Lamezia adoeceu. O comandante regressou imediatamente ao aeroporto de Turim, onde a aeronave aguardava na pista pela ambulância e pelo pessoal médico do aeroporto. O médico e a enfermeira embarcaram imediatamente no avião e ajudaram. Infelizmente o passageiro morreu.

Com base nas reconstruções iniciais, parece que o voo da Ryanair para Lamezia Terme descolou por volta das 11h00 e a tripulação percebeu imediatamente que um dos passageiros não estava bem. Segundo Sakat, o piloto não pediu que pudesse fazer um pouso de emergência no aeroporto de rota, mas o fez Ele imediatamente reverteu o curso e voltou para Turim. O 118 foi notificado e o pouso ocorreu 36 minutos após a decolagem, enquanto a equipe tentava estabilizar o paciente, que posteriormente faleceu. Os inspetores do SPRESAL também vieram com a polícia para esclarecer a dinâmica do ocorrido em Caselle.