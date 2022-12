População italiana encolhe, -0,3% em 2021

país cada vez mais velho – Os dados também mostram que “o nosso país é cada vez mais velho” em relação a 2011 (de 43 para 46 anos) com a idade média “aumentando três anos” (de 43 para 46 anos) A Campânia continua sendo a região mais jovem (idade média de 43,6 anos) anos) Liguria o mais velho (49,4 anos) confirmado como”.

Hoje há uma criança para cada 5,4 anos – “O envelhecimento da população italiana é ainda mais evidente em relação aos censos anteriores – lê-se no relatório -. Em 2021, haverá 5,4 idosos para cada criança, menos de um idoso para cada criança em 1951 (3,8 em 2011). O índice de idosos era de 33,5% em 1951 e 187,6% em 2021. aumentou significativamente e continua crescendo”.

Menos estrangeiros – Em relação à diminuição da população, o Istat sublinha: “Isto não se deve apenas a um saldo natural negativo, mas também em parte devido à diminuição da população estrangeira. Os estrangeiros registados são 5.030.716 (-141.178 face a 2020), com 8,5 estrangeiros para cada 100 pessoas enumeradas, um fenômeno na população total”.

Roma é a maior cidade da Itália – Roma é o maior município, com 2.749.031 habitantes, Morterrane (na província de Lecco) é o menor (apenas 31 habitantes). Segundo os dados publicados, “os municípios da classe de 5 a 20 mil habitantes e da classe de até 5 mil habitantes (que representa 70% dos municípios italianos) são muito baixos. Apenas cinco dos 44 municípios com mais de 100 mil habitantes recebem a população, restando 39 segundo o censo de 2020. Há um decréscimo face aos cerca de 115 mil residentes”.

Há poucos analfabetos – Nos últimos 10 anos, sublinha o Instituto de Estatística, “o número de analfabetos, dos que sabem ler e escrever mas não concluíram o ensino formal e dos que têm o ensino primário e secundário diplomado tem diminuído sistematicamente”.

Graduados e Graduados emergentes – Segundo o relatório, a parcela mais importante da população, igual a 36,3%, é “com diploma (mais 5 pontos percentuais do que em 2011). Entre 2011 e 2021, os analfabetos caíram pela metade (de 1,1% para 0,5%) , e diminuiu o número dos que não prosseguem os estudos após o primeiro ciclo do ensino primário Número de licenciados (11,2% para 15%) e doutorados investigadores (0,3% para 0,5%)”.

Graduados, maior percentual no Norte – A nível regional, refere o relatório, “são 17,2% no centro, 14,9% no nordeste, 13,8% no sul e 13% nas ilhas. No sul, com 19,1%, o Lácio graduados e doutores (90,8%) é a região com mais, destacando-se Puglia (12,9% e 0,3%), Valle d’Aosta, Campania, Basilicata, Calabria e Sicília.

Um pico de graduados em Milão e Bolonha – Os municípios de maior dimensão, com mais de 250.000 habitantes, escreve o Istad, “continuam a ser o pólo de atracção dos mais escolarizados: a percentagem de licenciados regista um pico (29,1%) e Milão e Bolonha aumentam seis por cento desde 2011. Pontos. A percentagem de graduados é maior em Palermo, Nápoles e Catania, mas ainda superior à média nacional de 15%, que cresceria entre 2,5 e 3,2 pontos percentuais em dez anos”.

51,2% da população é feminina – E em 2021, continua o relatório, “uma ligeira dispersão de mulheres superou os homens em 1.392.221 unidades, representando 51,2% da população. A proporção de homens, portanto, é igual a 95,4 homens para cada 100 mulheres”. Em 2020, “a taxa de masculinidade mais alta é registrada em Trentino Alto Adige (97,7), a mais baixa na Ligúria (92,6). Em geral, se a taxa de masculinidade estiver abaixo de 100, é um favorecimento desigual dos homens em um terço. Municípios ( 23,5% vs. em 2011)”.

Com a idade da população, o peso percentual das classes mais jovens diminui ligeiramente, sobretudo nos 0 aos 4 anos e nos 5 aos 9 anos, mas também nos 40 aos 44 e nos 45 aos 49 anos. “Sempre um pouco – diz a proporção – mas a incidência aumenta nas faixas etárias 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 e 75-79”.

Peças novas e peças velhas – A idade média superior a um ano sobe ligeiramente de 45,9 para 46,2 anos. A Campânia, com idade média de 43,6 anos, é a região mais jovem, sendo a Ligúria, com idade média de 49,4, a mais velha. Como em 2020, o município mais jovem é Orta di Atella (Caserta), cuja idade média é de 36,6 anos, após 35,7 em 2020, enquanto o mais antigo é San Giovanni Lipioni (Chieti): a idade média é de 66,1 anos.

Mais de 351.000 pessoas vivem juntas – Das pessoas contabilizadas como vivendo em coabitação, refere o Istad, “351.338 pessoas vivem permanentemente em três tipos de coabitação: cerca de 32% em lares e lares de idosos, mais de 20% em freguesias e 21% em estruturas de acolhimento para imigrantes”.

Um terço da população coabitante é “representada por expatriados, com foco em instalações de acolhimento de imigrantes e bolsas paroquiais. A proporção masculina de coabitantes é maior para expatriados e instituições prisionais”, continua o relatório. , a componente feminina, que é de 48,3% no total, é mais elevada nas instituições de saúde, hospícios, lares de terceira idade, lares de terceira idade e cooperativas eclesiásticas”.

A idade média dos residentes que coabitam é de 57 anos, maior para os italianos e mais aparente em hospícios, lares de idosos, lares de idosos, instituições de saúde e cooperativas eclesiásticas, continua o Istat. “Os jovens vivem em instituições juvenis e estruturas de acolhimento para imigrantes”.

Distribuição geográfica das simbioses – “A população em coabitação – escreve o relatório – distribui-se pelos concelhos do Norte (31,9% no Noroeste e 25,7% no Nordeste), 21,7% no Centro e cerca de 20% no Sul. As regiões com maior maior número de pessoas que vivem juntas são Lombardia e Lazio. Um dos municípios da Itália Central “Em comparação com o total da população viva, os estrangeiros que vivem em coabitação são distribuídos mais densamente no território com maior concentração. E, até o sul é em causa, mais significativamente na Sicília e Puglia”.