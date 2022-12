Rangers-Hibernian: probabilidades, previsões e estatísticas

Depois de um hiato de mais de um mês, ele estava de volta lá Primeira Liga Escocesa . 17º dia Campeonato Abre no início Rangers-Hibernian . A equipe foi treinada por Michael Peel (desde novembro Von Frankhorst ) é o segundo classificação com 33 pontos (de menos 9 céltico Líderes) O Hibernian é oitavo com 20 pontos de 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas.

Rangers-Hibernian, adivinhe o resultado

Encontre as chances de 1+sobre 2,5 combinação

o Mapa de rotas internas do guardas 22 gols marcados e 3 inativos em 7 vitórias e um empate. Em suma, emhibérnico Tudo o que resta é que os hospedeiros esperem que os pós permaneçam úmidos após um período de inatividade. No entanto, a vitória por 3 a 0 do último sábado sobre o Come On também deve ser registrada guardas querer Bayer Leverkusen Na amizade: morelos E os caras parecem realmente carregados.

fácies hiberniana i guardas Pela segunda vez neste campeonato. Em agosto terminou 2-2, mas agora está a “replicar” onde o Hibernian certamente não brilhou: 2 vitórias e 6 derrotas, 6 golos sofridos etc. céltico No último dia 15 de outubro.

o corretores de apostas eles se identificam guardas Favoritos, 1 em 90′ paga 1,30 enquanto 2 oscila entre 8,50 e 9. UMA Predição lá Acréscimos acima de 1+2,5 Aplica-se a todos e, a As chances são de 1,80Parece uma referência fofa para les aposta.