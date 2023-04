Andrea Papi, carrega Jj4 uma mãe. Zoólogo: “Ela deu à luz no início de 2022. Risco de emagrecimento dos animais: é impossível distinguir entre os nocivos”

Assine com o Google

Filippo Gibordi, zoólogo e divulgador, nasceu em Milão, mas mora no Trentino há 21 anos para cuidar profissionalmente de ursos.

Sabemos desde ontem que Andrea foi morta por Bobby Bear. Ele poderia ter tido filhotes com ele?

“Sabemos que JJ4 nasceu no início de 2022. Ursinhos de pelúcia nascem em janeiro e são separados de sua mãe no segundo verão de vida. Eles podem já ter se separado dela ou ainda estar morando com ela.”

Se os filhotes ainda estiverem com a mãe e ela for morta, eles podem se safar?

“Na maioria das vezes sim. Por outro lado, os pequeninos nascidos neste ano não teriam tido muita chance».

Fala-se em “diminuir” os ursos no Trentino, reduzindo drasticamente seus números. Isso é possível?

“A diretiva de habitat da UE não permite isso porque colocaria a população mais perto do risco de extinção. Apenas a matança de espécimes prejudiciais ou perigosos para os seres humanos é permitida.”

Se você decidir fazer isso, existe uma maneira de escolher quais ursos matar (ou repelir) e quais não?

“Não, e corremos o risco de piorar as coisas ao nos livrarmos dos ursos que não causam problemas e liberarmos os perigosos.”

É perigoso correr sozinho na floresta? É mais para fazer ao entardecer?

“O que torna um encontro com um urso ou outro animal de grande porte perigoso é, acima de tudo, surpreendente. Então os ursos são animais noturnos e não esperam que cheguemos ao amanhecer ou ao anoitecer.

O que devo fazer para evitar correr riscos?

“Anuncie sua chegada movendo-se devagar, falando, cantando ou fazendo barulho. Velocidade e silêncio aumentam muito o perigo.”

Ela mora em Trentino. Você costuma ir à floresta?

“Claro, a floresta começa perto da minha casa. Costumo sair para correr, mas faço barulho antes de uma curva ou de um solavanco. Se houver um urso, dou-lhe tempo para escapar.”

