“Orçamento inclui fundos para a Ponte do Estreito” – Corriere.it

“A ponte foi criada por lei em 1971, cuja finalidade coincidiu com o seu 52º aniversário. A cobertura económica do custo total não deve exceder 12 mil milhões ao longo de 10 anos, com um impacto mais positivo do que o investimento realizado. Estou tranquilo e satisfeito com o que planeamos nestes 11 meses com uma excelente equipa”, disse Salvini. A Comissária Europeia dos Transportes, Adina-Ioana Vlean, está “sempre atenta” aos pedidos italianos. “Eu a convidei pessoalmente para a cerimônia de abertura dos canteiros de obras do verão de 2024”.