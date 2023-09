O que a Ita Airways significa para o Corriere.it?

Depois de meses de rumores e inconsistências, o governo português decidiu colocar à venda a maior parte da transportadora nacional Tab Air Portugal, vista por insiders como uma “rival” da Aita Airways no processo de consolidação dos céus europeus. Durante a reunião ministerial em Lisboa, “o executivo aprovou a lei do decreto que dará início ao processo de reprivatização da TAP”, comentou o ministro das Finanças, Fernando Medina, em conferência de imprensa. “Pelo menos 51% do capital da empresa será vendido – esclareceu – enquanto 5% permanecerão nas mãos dos funcionários”.

projeto A venda deverá ser concluída em 2024, e o governo local não forneceu uma avaliação da transportadora, que recebeu 3,2 mil milhões de euros em ajuda pública durante a pandemia – com aprovação da Comissão Europeia – como parte de um plano de reestruturação que irá exigem sacrifícios contínuos. e se rende. Entre os elementos avaliados durante o concurso – explicou Medina – estarão a manutenção do centro em Lisboa, investimentos, recrutamento e um plano de expansão credível.

Concorrentes Segundo analistas, três gigantes europeus estão interessados: Iag (British Airways, Iberia, Vueling) Grupo Lufthansa e Air France-KLM. Um porta-voz da Lufthansa comentou: “Estamos interessados ​​na proposta de venda de ações da TOP. “As duas empresas se complementarão bem, especialmente graças à rede de rotas de e para a América do Sul.” “Teremos que estudar o processo de privatização. e consideramos os detalhes com cuidado, mas sentimo-nos confiantes. E esperamos que a TAP se torne mais uma história de sucesso dentro do IAG”, afirmou Luis Gallego, CEO da holding.

estratégias Mas o interesse da Lufthansa e do IAG parece, para os especialistas, uma forma de aumentar os preços. Este poderia ser um “Plano B” para os alemães, caso as negociações para Itá corressem mal. Na pole position – como soubemos de fontes portuguesas – a Air France-KLM não está apenas porque tem menos problemas em termos de concorrência, mas também porque a IAC já trata do documento da Air Europa (não o compra. Enquanto a Lufthansa está envolvida na Ita Airways , que ainda não foi notificado ao órgão antitruste da UE (mesmo neste caso, a operação em Bruxelas Notification Awaiting). READ Hyundai Ionic 5 e tecnologia V2L está no vídeo com José Mourinho [VIDEO]

números Em 2022, a Tap transportou quase 14 milhões de passageiros e quatro anos depois obteve um lucro de 3,5 mil milhões de euros (contra 65,6 milhões de euros no ano passado). A empresa conta com cerca de 11 mil colaboradores, enquanto a frota é composta por 84 aeronaves da empresa “mãe” e 23 aeronaves da subsidiária regional Tab Express/Portugal. Correio Da plataforma especial Plano C. Esta é a terceira vez que o esforço de privatização dos gasodutos é afectado por excessiva interferência política e fricção com os sindicatos.

O motivo é o ex-CEO No primeiro semestre de 2023, segundo os documentos arquivados, a Tab registou um lucro de 22,9 milhões de euros, receitas de 1,9 mil milhões e 7,6 milhões de passageiros. Em suma, a operadora continua sua trajetória positiva. No entanto, os motivos também ficam em segundo plano, sobretudo a demissão da ex-CEO Christine Ourmières-Widener através de conferência de imprensa do acionista geral. Entretanto, o gestor, que acabou à frente da empresa francesa French Bee, está a processar o governo português, pedindo 5,9 milhões de indemnizações.