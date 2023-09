O ex-jogador do Sporting Lisboa Picino é um homem-bomba que encarna o espírito

ASCOLI Ascoli encontrou o seu jovem atacante, de 24 anos, há um mês completou 24 anos. Estamos a falar do português Pedro Mendes: é o melhor marcador da Juventus. Muita garra, boa vontade e coração estão no ADN do ex-Sporting português. É um jogador que encarna plenamente o espírito Pisino. Incansavelmente, você pode assistir o jogo correr e atacar a presa até o apito final. Ele pode ser encontrado em todos os cantos do campo e vê o gol com muita facilidade.

Seus objetivos são sobre melhor acabamento e determinação para o resultado final. Fez dois gols contra o Ternana, dois gols que importaram muito porque valeram os três pontos. No total, ele marcou 5 gols em sete jogos até o momento. Mendes está em segundo lugar na classificação ao lado de Massimo Cotta, do Cremonese, que está apenas um ponto atrás de Daniele Casiraghi, do SudTirol, com seis selos. O atacante da Juventus marcou o primeiro gol contra os Umbrianos em cobrança de pênalti. Pode parecer fácil, mas do ponto de vista psicológico foi um pênalti importante porque abriu o placar da partida. Uma segunda cobrança de falta perfeita à la Cristiano Ronaldo surpreendeu Ainarelli, que nada conseguiu fazer com tanta precisão. “Sofremos, mas conseguimos vencer”, disse o atacante, que entrou em campo com doze pontos perto do joelho, mas nunca desistiu ou desistiu. “É gratificante marcar contra Del Duca – acrescentou Mendes – e correr sob o nosso arco é emocionante diante dos torcedores”. A dupla Mendes e Emiliano Viviano ajudou Ascoli a vencer. A cobrança de pênalti do ex-Federico Dionisi foi defendida pelo goleiro. “Conheço bem o Viviano – revela Mendes – porque estive no Sporting, é um jogador com muita experiência, conhece o futebol italiano e estrangeiro por jogar lá. importante ter conosco um jogador com tanta experiência e inteligência, o Mendes é um menino muito humilde, um profissional exemplar que nunca desiste em campo.

De Mendes passamos para o goleiro Emiliano Viviano, um homem com muita experiência e caráter, um daqueles jogadores que nunca perde nada, para alegria dos torcedores do Piccio ao defender um pênalti na noite de terça-feira. Do ex-capitão Dionísio. “Fui penalizado por um erro e neutralizei-o. Vencemos um jogo muito difícil onde os protagonistas foram episódios. Ternana diz que não merecemos perder? saber sofrer e reagir. Temos que conseguir esses três pontos. Procurados, conseguimos.”

