Giorgetti: ‘Vamos confirmar a cunha, a natalidade e os recursos para a administração pública’ – notícias

Conselho de Ministros reunido no Palazzo Sigi. Foi aprovada uma nota de atualização do Documento Económico e Financeiro (Nadef). Também foi aprovada a Lei de Imigração, que inclui despejos e casos de menores ilegítimos, e aumenta em 400 unidades o contingente militar da Operação Estradas Seguras. O Ministro da Economia e Finanças, Giancarlo Giorgetti, enviou uma carta à Comissão Europeia com dados do Nadef 2023.

Fixámos a “barra do défice do próximo ano” em 4,3%, o que “nos permitirá assegurar as inevitáveis ​​intervenções em benefício dos rendimentos médio-baixos, em particular uma redução na taxa de natalidade e medidas de recompensa e quotas significativas. da empreitada de obras públicas”. Ele disse Ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti Na conferência de imprensa. “Acreditamos que fizemos as coisas certas” e que estamos dentro do quadro das regras europeias. “Não valorizamos o défice de 3%”, disse ele, “mas a situação geral não nos leva a acreditar na adopção de políticas pró-cíclicas que desencadeariam uma recessão, por isso a barreira está a mover-se para um nível razoável”.

Em Nadef, o governo refere-se à abordagem orçamental como “ Seriedade e Bom Senso”. O que aprendemos será confirmado, “Assistência às Famílias de Renda Média-Baixa” e “Cortando a Cunha”.

“Tivemos que revisar as estimativas de crescimento deste ano para 0,8% e as estimativas para o próximo ano – disse. O ministro do Comércio, Adolfo Urso – isso É um governo responsável e pragmáticoÉ bem sabido que o primeiro problema é sustentar uma dívida pública tão elevada.”

Quanto aos menores, “não denigremos a segurança. O ministro do Interior disse que o governador poderia ordenar estadias temporárias não superiores a 90 dias em centros normais se houvesse um fluxo significativo e as estruturas não estivessem disponíveis, mas “não pare as salvaguardas e o tratamento diferenciado para os autoproclamados menores”. Matteo PiandedosiNa conclusão do Conselho de Ministros que aprovou o novo decreto sobre imigração.

“A imagem do Presidente Napolitano foi celebrada e o seu trabalho como Ministro do Interior foi perfeito. A primeira lei sobre regulamentação da imigração foi a Lei Turco Napolitano. Assistimos a falhas regulamentares nos últimos 25 anos e agora interviremos de forma eficaz. Até agora preparámos regras e documentos, mas os despejos foram conseguidos através de processos em papel, que não foram implementados. A ordem foi feita de acordo com o direito internacional europeu, e eu diria a ética. Na verdade, há um aumento da proteção dos menores”. No final da reunião, o ministro da Justiça, Carlo Nordio, disse isto.

“A função #StradeSicure está de volta, foi desmascarado nos últimos anos pela esquerda. O Conselho de Ministros aprovou um plano para trazer 400 soldados adicionais para as estações ferroviárias italianas. Menos crime e violência, mais regulação e segurança: vamos continuar”, afirmou o Ministro das Infraestruturas e Transportes. Matteo Salvini Na rede social

1,2% do PIB em 2024, dívida 140,1%



Como aprendemos, o PIB aumentará 1,2% em 2024. Isto está previsto no quadro do programa Nadef, que reduz a estimativa definida em abril para +1,5%. A dívida para 2024 está fixada em 140,1%.

Déficit de Nadef 5,3% em 2023, 4,3% em 2024



O défice subirá para 5,3% em 2023 devido à contabilização do superbónus E será fixado em 4,3% em 2024 no âmbito do programa. Estes são os objectivos de crédito que o governo avalia em Nadef, como aprendemos.

“Superbonus pesa contas para legislatura completa”



Défice/PIB sobe de 4,3% para 5,3% em 2023 devido ao efeito do superbónus de 110%. De acordo com o que aprendemos, os bónus de construção têm um impacto negativo nas finanças públicas e, sem eles, a dívida teria diminuído um por cento ao ano. Os bónus de construção conduzem a aumentos substanciais da procura pública durante toda a legislatura, reduzindo a margem de manobra para financiar intervenções de apoio à economia real e às famílias.

Ordem de migração aprovada, avaliação rápida da idade dos menores



O decreto migratório, aprovado em Conselho de Ministros, explicam fontes governamentais, “prevê a possibilidade de realizar rapidamente controlos para verificar a idade dos menores estrangeiros não acompanhados”. As investigações são autorizadas pela Promotoria de Menores. “Se a idade declarada não corresponder à verdade – acrescentam – o estrangeiro é condenado por falsa certificação. A pena pelo crime de falsas declarações a funcionário público pode ser substituída pela expulsão do território nacional”.

Caso o estrangeiro apresente novo pedido de proteção internacional (pedido repetitivo) durante a execução da ordem de expulsão, o chefe da comissão regional avalia preliminar e imediatamente a impossibilidade de reiterado pedido de proteção internacional em sistema monopolista. Está previsto no Decreto Legal sobre Migrantes aprovado em Conselho de Ministros. “Desta forma – relatam fontes governamentais – opõe-se a prática de pedidos de asilo duvidosos e extensos”.

“Até agora, apenas as grávidas ou mães com menores eram imediatamente incluídas no sistema de acolhimento secundário. Todos os restantes recebiam o mesmo tratamento que os homens adultos. disponível para gestantes. Instalações não disponíveis”. Fontes governamentais disseram isso depois que a mudança foi aprovada.

Pedido de extensão de trabalho inteligente aprovado para pessoas vulneráveis ​​no PA



O Conselho de Ministros aprovou, tanto quanto sabemos, um decreto legislativo sobre a prorrogação dos prazos regulamentares e do pagamento de impostos, que, entre outras coisas, prevê a prorrogação de empregos inteligentes para trabalhadores vulneráveis ​​na administração pública até 31 de dezembro.

Melão: Chega de desperdício do passado



“Introduzimos o Nadef, o que significa que lançámos o quadro que definirá a próxima lei orçamental. Estamos a trabalhar para redigir uma manobra económica em nome da seriedade e do bom senso. Ela mantém os compromissos que assumimos com os italianos. Em no passado, todos os recursos disponíveis eram utilizados para apoiar os baixos rendimentos, reduzir os impostos e ajudar as famílias. A primeira-ministra Georgia Meloni escreveu isto nas redes sociais, falando sobre “algumas medidas importantes” aprovadas hoje pelo Gabinete.

