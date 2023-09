Sanremo sediará a cerimônia de abertura da 6ª edição do evento internacional ‘As Terras do Risorgimento 2022-2023 – As Terras do Risorgimento – O Lugar do Rei Magnânimo’, um programa histórico-musical que conta com o apoio e colaboração do Museu do Risorgimento. Anos de Turnê, Região do Piemonte, Conselho Regional do Piemonte, Região do Valle d’Asta, Região da Toscana, Região do Lácio e Região da Ligúria, Estado-Maior Militar, Inspetoria de Estudos do Risorgimento Instituto Nacional de Honra dos Túmulos Reais do Panteão, Presidência Nacional do Azorma, Associação Nacional das Armas de Cavalaria e grupo Sabóia.

O oficial diplomático do Reino da Sardenha, Gerolamo Bobone, que historicamente desempenhou um papel fundamental na recepção de Carlo Alberto na cidade do Porto, nasceu em Sanremo. Bobon, aliás, ao saber da chegada do Conde de Barca (Carlo Alberto) à cidade portuguesa, saiu de Lisboa e chegou ao Porto, colocando-se à disposição do soberano, auxiliando-o logística e financeiramente. Na sua primeira necessidade… e o oficial diplomático manteve-se próximo do soberano durante o seu curto exílio em solo português, tendo depois cooperado activamente no funeral do grande rei e no repatriamento do seu corpo para a sua terra natal na fragata Monzampano.

O evento acontecerá na sexta-feira, às 17h30, no Palazzo Notta, organizado pelo Centro de Estudos Risorgimenti Lomelino de Mortara (PV) sob os auspícios do Município de Sanremo e da Delegação do Grupo Savoy Piemonte-Liguria.

A conferência de apresentação do módulo será realizada em um local único do século XVIII O destino é o Porto. A última viagem do Hamlet italiano Editado por Cav. Ops. Dr. Publicado por Roberto Allegro, Guarda de Honra dos Túmulos Reais do Panteão e Diretor do Centro de Estudos Lomelino Risorgimento em Mortara (PV) e Musiccorner. Além do autor, os palestrantes incluíram a Conselheira de Cultura do Município de Sanremo, Dra. Silvana Ormea, Cav. M° Ludovico Allegro, Lady Dr. Prof. Vittoria Icardi, Secretária e Vice-Presidente da Sociedade respectivamente e Cav. Ops. Marco Lovison, representante para Piemonte e Ligúria do Grupo Savoia.