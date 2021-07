Boletim do Governo da Itália, segunda-feira, 26 de julho, com informações e notícias sobre defesa civil – por região – infecções, hospitalizações e mortes. Números de infecções por vírus corona na Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campânia e Sicília. O ponto de vacinação após o aumento das reservas do passe verde obrigatório, novos parâmetros para a zona amarela e a extensão do estado de emergência.





Baklia

De acordo com o boletim de hoje, em 26 de julho, havia 56 novas infecções por vírus corona em Buglia. Outras 3 mortes foram registradas. 4.189 ensaios para infecção Govt foram divididos da seguinte forma: 13 na província de Bari, 2 na província de Brindisi, 2 na província de Pat, 21 na província de Focia, 12 na província de Les, 2 casos fora de residentes, 4 casos em província desconhecida. Ontem, ocorreram 164 de 6.610 novas infecções. Três mortes ocorreram em 2 na província de Brindisi e 1 na província de Les. Ao todo, 6.667 pessoas morreram em Puglia. Desde o início da emergência, já foram realizados 2.838.958 exames. 246.567 pacientes foram curados, ontem eram 246.172 (+395). Atualmente são 1.871 casos positivos e ontem eram 2.213 (-342). Dos internados no hospital, 83 eram 87 (-4) ontem. O número de casos positivos de Govt em Bagliya desde o início da Emergência é dividido em 255.105 da seguinte forma: 95.613 na Província de Bari; 25.711 na província de Pat; 20.066 na província de Brindisi; 45.376 na Província de Focia; 27.470 na província de Les; 39.698 no estado de Toronto; 840 devido a residentes fora da região; 391 Província desconhecida. READ "Atualizações sobre Imola, Portugal e Espanha"

Abruzzo

De acordo com o boletim de hoje, 26 de julho, há 6 novas infecções por vírus corona em Abruzzo. Por outro lado, não há novas mortes. O total de casos desde o início da emergência é de 75.777. O número de mortos está estável em 2.514. O número de eventos positivos inclui 72083 alta / curada (+27 em comparação com ontem). Os positivos atuais em Abruzzo (calculados subtraindo o número de excluídos / recuperados e mortos do total de positivos) são 1180 (-22 em comparação com ontem). No total, são 369 casos envolvendo pacientes que perderam o seguimento desde o início da emergência, cujos exames estão em andamento.

Toscana

De acordo com o boletim de hoje, há 361 novas infecções por vírus corona na Toscana. Existe outra morte. 355 casos foram confirmados por tecido molecular e confirmados por 6 testes rápidos de antígenos, elevando o total para 248.932 desde o início da emergência de saúde do vírus corona. Os novos casos foram 0,1% maiores que o total do dia anterior. Os sobreviventes cresceram 0,03% para 237.621 (95,5% de todos os casos). Hoje, foram realizadas 4.124 trocas moleculares e 1.101 trocas antigênicas rápidas, das quais 6,9% foram positivas. Por outro lado, 2.647 sujeitos foram testados hoje (com tecido antigênico e / ou molecular, excluindo tecidos controle), dos quais 13,6% foram positivos. Atualmente o positivo é de 4.407 hoje, + 6,8% em relação a ontem. 119 pessoas deram entrada no hospital (7 a mais que ontem), 16 delas em terapia intensiva (estável). Hoje ocorre 1 novo óbito: mulher de 72 anos falecida na província de Siena.



Valle de Asta