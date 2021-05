Em casa Tadini, Nerini e Peroccio-Courier.Retorna à liberdade

Guarda da casa de Gabriel Tadini, chefe do Teleférico. Em vez disso, Luigi Nerini, o gerente da fábrica, e Enrico Peroccio, o gerente operacional, retornam à independência. Isso foi decidido pelo juiz de primeira instância de Verbania, Donadella Ponzi Bhuvanamici. Segundo o juiz, não houve provas suficientes contra Nerini e Peroccio, apesar das declarações de Dadini. Na árvore Eles foram parados Noite entre terça e quarta-feira, Por Um acidente de bonde de motocicleta aconteceu no domingo e deixou 14 mortos, Assassinato múltiplo, lesão por negligência e retirada intencional de medidas cautelares contra acidentes de trabalho. O juiz considerou que as provas contra Nerini e Peroccio eram insuficientes As palavras de Dadini não são credíveis, Disse Olympia Posey, Procuradora Geral de Verbania.





Na audiência perante o juiz de primeira instância, Enrico Peroccio, diretor do teleférico, anunciou que optou pelo uso de garfos. Essa foi uma má decisão Sem o conhecimento de seu advogado, o gerente do teleférico Luigi Nerini insistiu que a segurança e a manutenção não eram responsabilidade do operador da organização. A justiça acabou, ele comentou após o veredicto do juiz de primeira instância.

Teleférico e acidente: últimas notícias

Agendamos consultas e eles continuarão, Os suspeitos permanecem os mesmos Não há informações sobre o motivo do rompimento da famosa corda. Em seguida, foi libertada da prisão a advogada de Verbania, Olympia Posey. A procuração, depois de ler atentamente os motivos do juiz de primeira instância, para fazer apreciações e se há meios de recurso. Agora, o magistrado acrescentou, Todas as responsabilidades devem ser confirmadas Daqueles que contribuíram para esse acidente horrível, retomaremos todas as ações técnicas que precisamos realizar a partir de segunda-feira. READ Quer viver em Portugal como investidor? Veja o que é necessário