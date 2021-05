Talot: O futuro? Agora estou a pensar no Campeonato da Europa, não sei o que vai acontecer ”.

Ao longo da Talot portuguesa, La Cassetta falou mais sobre o seu futuro com o Milan e o Manchester United com a Dello Sport.

Entrevistado por La Cassetta Dello Sport, Diego Talot Então ele falou sobre seu futuro Milão e Manchester United: Mais quero ser cada vez mais completo. Os italianos adoram futebol, sempre falam sobre ele e fazer parte dessa cultura é uma experiência maravilhosa. Em campo, sinto que progredi muito estrategicamente. Aprendi alguns aspectos defensivos aqui e foi ótimo cultivar essas qualidades também. Mas não só: num ataque como ir para a hipertensão, recuperar a bola rapidamente … tudo pode ser muito eficaz. Em seguida, “aperte”, “telha”. Aprendi muitas palavras e muitas ideias novas.

Bioli – Ele me ensinou que a equipe N deve estar com noventa minutos ocupados e que eu devo conhecer todos os aspectos do jogo para ver o que acontece. Tudo o que você prepara nos treinos você encontra na competição, esperando que dê certo.

Temporada do AC Milan – Nosso objetivo desde o início foi a Liga dos Campeões. É verdade que às vezes também pensamos no Scotto, mas o importante é entrar na Champions League. Estamos muito felizes por termos vencido. A temporada está ruim? Jogue sem fãs. Antes do Derby e antes de Atlanta, provamos o que eles podiam nos dar no Milan. O San Siro inteiro é algo que veio de outro mundo.

O futuro –Digo que tive um ano maravilhoso e conheci gente bonita. Jogar no Milan é um verdadeiro prazer, mas agora que estou a pensar no Europeu, não sei o que vai acontecer.