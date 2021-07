Amizade: Roma organiza 5 gols contra Debrecen, Morino sorri com Janiolo e Diego | Notícia

Kialoros venceu os húngaros por 5-2 no quarto amistoso de verão: Borja Meyer e Pellegrini também marcaram

O Roma A partir de Mourinho Ultrapassado 5-2 Debrecen Ele foi o quarto vencedor do Summer Friends. No Estádio Benito Stirbay em Frosinone, na frente de cerca de 2.000 fãs de Kiloros, Borja Meyer, Bellegrini, Janiolo e Diego (duplo) Eles respondem às redes Barani e ucraniano-húngara. Em outros experimentos, o Fiorentina Um selvagem Vilahovic (Sete gols) 11-0 no Foligno, enquanto o Salernitana caiu 0-1 para o Cubio.

Quarta vitória no Roma’s Summer Friends Jose mourinho, Que derrotou os húngaros de Debrecen por 5-2. Diante de cerca de 2.000 quilocalorias de torcedores da capital no Benito Stirby Stadium em Frosinone, os homens do Special One inicialmente lutaram, mas depois venceram a decisão de se recuperar. Globalmente um teste positivo, que considera a retirada portuguesa nos próximos dias: a Roma voa amanhã para o Foro, no Algarve, onde na quarta-feira, 28 de julho, defrontará o Porto no desafio passado de Moreno.

O impressionante começo da Roma acontece três minutos depois, com um gol da Hungria Rams, Escorrega Rui Patricio Gumbulla está de pernas para o ar: sem falar do guarda-redes português, na sua apresentação completa com a camisola Kilorocci. Mourinho tenta sacudir sua equipe e a reação funciona com equilíbrio aos 28 minutos Prefeito de Borja, Bom em controlar um incrível passe de Ibanes e derrotar Kosiki com uma franquia. Este é o ponto de viragem do jogo, a Roma ganha coragem depois de uma primeira meia hora assustadora Lorenzo Bellegrini Indica vantagem aos 33 minutos. Interpretar mal a atuação do jovem talentoso Jalewski e ter prolongado na defesa do Debrecen, permitindo ao capitão da Roma vencer o defesa extremo húngaro. Na final, Pellegrini marca o terceiro gol.

Na segunda parte, Mourinho muda o que tem contado em 10 homens (exceto Trippy) Diego e Janiolo Seis minutos após o ataque e seis minutos do início do segundo tempo, Assuri Kialorosi derruba os três. O talentoso jogador da Roma, de 22 anos, marcou belamente, marcando após um pênalti no primeiro amistoso da temporada contra o Montegadini. A delícia de Kialorosi dura apenas um minuto, pois a Ucrânia aproveita um pusado imperfeito (assumido de Rui Patricio) e encurta a distância. Os ritmos são reduzidos e o calor é sentido, então você precisa de um flash Diego Para servir o pôquer aos 64 minutos: Bósnio jogou atrás da defesa húngara El Sharavi, Em um projeto que a equipe de Mourinho mais ama. O mesmo Diego Ele então fechou o jogo completamente aos 80 minutos, fazendo uma descoberta pessoal com um chute certeiro e o resultado final de 5-2.

Outros amigos:

FIORENTINA-C4 FOLIGNO 11-0

Pontuações: 11 Colegiado, 19 Duncan, 38 Bonaventura, 46 ′, 48 ′, 54 ′, 70 ′, 73 ′, 78 ‘e 80’ Vlahovic, 76 ′ próprio alvo

SALERNITANA-GUBBIO 0-1

Pontuação: 20 ‘Arena