Green Boss, mas não para todos: isso não vai voltar

Um certificado “amarelo” no verde: mas gerentes de operações (restaurantes, academias, cinemas, teatros, etc.) e o pessoal que ali trabalha Dever Eles têm um passe verde obrigatório ou não?

O que não está incluído?

O Texto da Ordem Legal Se parece com isso: “ Eles são os proprietários ou gerentes dos serviços e funções para os quais o Green Pass foi introduzido Checar Com o certificado apropriado. Em caso de violação, o operador e o utilizador podem ser multados entre 400 e 1000 euros. Se a violação for repetida três vezes em três dias diferentes, o negócio pode fechar por 1 a 10 dias “Estamos falando apenas de verificação, porque na Itália não há obrigação de vacina: isso significa que gestores e funcionários devem verificar com o público, mas não são obrigados a obter um certificado verde. Comunicado à imprensa No entanto, o Conselho de Ministros nº 30 em 22 de julho diz algo diferente: “O Passe Verde é necessário.” Jogue ou faça login “Algumas atividades, como restaurantes, shows, eventos esportivos, museus, piscinas. Nesse momento, a reação é diferente, então todos os trabalhadores devem ter certificado verde.

Contradição

Não há dúvida de que se trata de uma mina terrestre, levante a mão se você entende cada vírgula da nova ordem legal. De acordo com as informações disponíveis no momento, também não está claro se os funcionários que vão a um restaurante ou qualquer outro local ordenado pela ordem para mostrar um passe verde terão que trabalhar lá: quem vai ao teatro ou deve ter um passe verde ao cinema, mas é obrigatório para o pessoal que aí trabalha? Se um usuário quiser treinar na academia, ele precisa apresentar um certificado verde e seu personal trainer precisa ter? Se sim, quem quer que esteja fazendo um ato, estará na prática Forçado Ser vacinado, mas não há dever de vacina na Itália: um cliente conta está limitado em suas atividades, o outro é trabalhador. Tracy nunca esclareceu essa passagem durante uma entrevista coletiva na noite seguinte. Prova disso é a Lei da Ordem da Arte de 22 de julho, 9 Ps. “ Eu uso certificados verdes do governo “Isso é válido a partir de 6 de agosto de 2021. Ele lista apenas todas as ações necessárias” Acesso Para os seguintes serviços e funções “, Mas não é o mesmo para gerentes e trabalhadores. O único perfil lido” O disposto no n.º 1 não se aplica aos sujeitos isentos de idade da campanha de vacinação e aos sujeitos isentos com base no respectivo atestado médico emitido de acordo com os critérios definidos na circular do Ministério da Saúde. ”, Portanto, não é possível vacinar por motivos médicos e nem todos com menos de 12 anos devem ser vacinados ainda.

Green Boss começa com o pé errado