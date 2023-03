Notícias Udinese – Beto e Ehizibue em coro: “Queremos sempre fazer mais”

No final do encontro falaram o futebolista português e o jogador nigeriano. Aqui estão seus relatórios sobre o jogo de ontem à noite

Udinese Gostei da vitória ontem à noite, um jogo bem disputado sob todos os aspectos. Os adversários foram ao apuro sob o jogo de uma equipa que deu tudo, e no final levaram para casa os três pontos que valem o prestígio e a classificação. No final do jogo houve tempo de sobra para ouvir os jogadores que opinaram sobre esta vitória. Não percamos mais tempo e pergunte já As palavras Os marcadores são dois. A primeira é portuguesa Beato No entanto, o segundo é o nigeriano Kingsley Ehizibue.

Comecemos pelas declarações do futebolista português, que comentou a vitória: “Estou feliz por ter marcado no momento mais importante da partida. Sem dúvida, foi minha culpa sofrer repetidamente o pênalti de Silvestri. Depois de hoje, isso prova que Queremos sempre fazer mais“. O ex-Portimonense cobra de todos considerando essa correria final do campeonato. O resultado é cada vez menor, mas a Europa ainda parece ao alcance, principalmente se a Juventus continuar jogando. Agora vamos ao que interessa. Palavras de um ex-jogador do Colônia.

Fala Ehizibue — “Queremos continuar o mesmo E nas próximas partidas. Estou muito feliz com a vitória desta noite e ao mesmo tempo estou muito cansado”. Kingsley, que realmente deu tudo de si em campo do primeiro ao último minuto da partida, saboreando seu segundo gol na primeira divisão da Itália O nigeriano é um dos homens fortes a conseguir esta vitória.Não perca as últimas notícias.Aqui estão os resultados atribuídos aos bianconeri. Boletins da Udinese <<

