Cristiano Ronaldo está de volta à Série A? | Isto é possível através da tributação preferencial, um cenário emocionante no horizonte

Um cenário emocionante surge no horizonte: Cristiano Ronaldo poderá regressar à Série A. Os fãs mal podem esperar.

Cristiano Ronaldo pode regressar à Serie A: Aqui está o que surge no horizonte hoje em dia, com campeonatos suspensos para dar lugar às eliminatórias para o Euro 2024. Uma cena que certamente será apreciada por fãs e entusiastas, trazendo a mente de volta a 2018. CR7 Ele veio e jogou na Série A com a camisa da Juventus.

A Serie A, os portugueses, como recordam a maioria dos especialistas, não só pela sua história e brasão, mas talvez acima de tudo, Para uma tributação preferencial em comparação com o regime fiscal de Espanha. Um detalhe desconhecido por muitos poderá mais uma vez servir de base para o regresso do craque português a Itália.

É claro que nos perguntamos qual time do nosso Campeonato, neste momento, pode pagar o salário de um jogador Ronaldo recebe mais de 100 milhões de euros por temporada do Al-Nasr (200 em dois anos); A resposta é simples: não.

Não é realmente possível para nenhum clube do nosso Campeonato comprar uma Classe 85. Nem mesmo os clubes mais ricos de Itália, Inter, Milan e Juventus, conseguem competir remotamente com os recursos financeiros baroniais dos clubes árabes. O sonho de ver Cristiano Ronaldo de volta à Série A deve continuar sendo um sonho.

Cristiano Ronaldo, sem adeus: CR7 é bom no Al-Nasr

Ele assinou uma transferência gratuita em dezembro de 2022, após se despedir do Manchester United no mês anterior. Cristiano Ronaldo Ele logo se juntou ao grupo Al-Nasr. Carregado de ouro, o campeão português demorou algum tempo a tornar-se o carro-chefe da companhia do presidente Musalli al-Muammar.

O clube, apesar dos quase 39 anos de idade do jogador (faz 5 anos no dia 5 de fevereiro), não tem intenção de perdê-lo prematuramente. O ex-jogador da Juventus e do Real Madrid, por sua vez, Vinculado ao Najd Warriors por meio de um acordo que expira em 30 de junho de 2025Al-Nasser já manifestou o desejo de permanecer em Riade até 2027.

CR7 busca renovação até 2027: Al-Nasr diz que sim

O Campeonato Saudita, como o conhecemos, certamente não é o mais competitivo do planeta, mas sem dúvida, um dos mais ricos. Um campeonato, há quase um ano, antes de qualquer outro campeão, ele saudou Cristiano Ronaldo Tornando-o um dos atletas mais bem pagos da história.

200 milhões de euros em dois anos: Esta é a quantia monstruosa que Al-Nasser colocou na mesa em Dezembro passado para convencer Cr7 a ir para a Arábia Saudita. A empresa de Riade, segundo o que apareceu nas últimas horas, está pronta para satisfazer a turma 85 do Funchal. Com prorrogação de contrato até 2027.