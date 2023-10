Todo mundo assiste e ninguém o ajuda

Ele conhece bem a estrada. Quem mora no coração do centro histórico, como ele, percorre diariamente o longo trecho de asfalto entre a Via Degli Ordi Oricellari, a Via Palazzolo e a Via della Scala. Giampaolo Matteuzzi, 91 anos E ele não conseguia imaginar ser derrotado por um estranho pelo relógio de ouro, um físico ainda em forma do passado como campeão italiano de revezamento. Mas o que mais o magoou foi a indiferença e a falta de ajuda dos transeuntes.

“Que agridoce”, diz ele. Conseguiu o apoio e a cooperação do proprietário de um hotel e de um restaurante: Forneceram-lhe vídeos e depoimentos, que foram inestimáveis ​​para as investigações O Esquadrão Voador Florentino foi encerrado em tempo recorde, três dias após o sequestro. “Agradeço muito ao comissário Bruno Toma por ter encontrado o relógio: já está finalizado em Arezzo – diz Mattuzzi – para mim tem um valor sentimental e representa parte da minha vida profissional: é um presente da família Agnelli. como gerente da Fiat”.

Vamos rebobinar a fita.

É dia 6 de outubro, às 17h de uma sexta-feira como qualquer outra no centro histórico de Florença, de nariz empinado com turistas e florentinos ocupados com compras e com os últimos compromissos de trabalho antes do fim de semana. Um aposentado, com um envelope nas mãos, caminha confiante em direção à estação. Um menino de trinta e poucos anos se aproxima dele, mas de repente o agarra pelos ombros e o empurra. Então bate nele. Um, dois, três quartos.

“Eu reagi – lembra Matteuzzi – Acertei-lhe duas vezes com o envelope e errei a terceira. Então caímos na calçada. O atacante arranca o relógio do pulso e se afasta lentamente. “Ele se movia com muita astúcia e sem pressa. Só começou a correr quando chegou à esquina com a Via della Scala – acrescenta o aposentado – Tinha gente na rua, mas ninguém me ajudou. READ Porto Milan, Sergio Consico: 'Os Rosoneri são muito fortes, podiam ter feito 6 pontos'

Matteuzzi se levanta do chão e corre atrás da caneca. Ele grita por socorro: “Ele pegou meu relógio, pare ele!”. Mas ninguém se move. Um casal para, surpreso, diante do aposentado e depois continua a caminhada, assim como um menino com uma bolsa no ombro e uma menina puxando um carrinho de bebê. Uma jovem segue Matteussi com o olhar, talvez assustada, mas continua a falar ao telefone.

Todas essas imagens estão contidas em um vídeo de 55 segundos Correio Fiorentino Publique com exclusividade.

Quem precisa recuperá-lo Sistema de videovigilância de um hotel localizado via degli Orti Oricellari. O chef de um restaurante liga para 112 Nue. Matteuzzi reúne imagens e pergunta aos comerciantes da região: Há pessoas que ouviram gritos enquanto trabalhavam no local e viram o menino fugindo. «São comerciantes de países terceiros como ladrões, mas bons – diz Matteuzzi – Disseram-me para ir imediatamente à polícia e o tempo pode já ter acabado em Cassin. O dono do hotel me deu o vídeo e fui denunciar.

Seus joelhos queimaram por causa dos hematomas, mas Campeão italiano do medidor central desde 1954, ele não parou. Treinado para caminhar pelas encostas da Toscana com um grupo de “The Thursday Boys”. “Quando cheguei em casa, contei à minha esposa Maria Rosa, que tem sido meu pilar de força há 66 anos, sobre meu infortúnio”, diz Mattuzzi. Então surpreenda. “Na manhã do dia 10 de outubro, me chamaram à delegacia com um telefonema – explica o ex-campeão – Lá encontrei o relógio: acabou em Arezzo, o Esquadrão Voador resolveu o caso em três dias. Mas há algo que me incomoda: Não posso resignar-me à ideia de que Florença mudou. A indiferença das pessoas é surpreendente. Vejo a cena daquele dia novamente como um filme. Ninguém interveio.” READ Cachaça: o que é e como usar

