Revelações: os destinos de férias mais baratos e caros da Europa em 2023

De acordo com operadoras de turismo e agências de viagens, a demanda por férias no exterior atingirá níveis pré-pandêmicos em 2023, mas à medida que as reservas aumentam, o custo da viagem também aumenta.

Muitos viajantes estão preocupados com o aumento dos preços, especialmente o custo de vida e oinflamação Muito.

Os Correios do Reino Unido lançaram seu relatório anual de dinheiro para férias, que ajuda os turistas com orçamento limitado a fazer escolhas de destino informadas.

Aqui estão três lugares na Europa para um Umas férias baratasÉ também o país europeu classificado como o lugar mais caro do mundo.

Quais são os destinos turísticos mais baratos da Europa em 2023?

O Holiday Money Report, publicado anualmente pelos Correios, classifica-o por destino em todo o mundo Conveniência.

A má notícia é que 80% dos resorts e cidades ao redor do mundo aumentaram os preços de alimentos, bebidas e outros itens essenciais para os turistas.

Do lado positivo, a valorização da libra ajudará Orçamento As férias serão estendidas ainda este ano em alguns lugares.

Apesar dos custos crescentes, os Correios descobriram que os britânicos estão priorizando as viagens e apenas 27% dos entrevistados planejam reduzir os gastos com férias este ano.

No entanto, muitos dizem que deveriam começar a economizar para viajar, enquanto 43% escolhem férias no exterior porque são mais baratas do que no Reino Unido. Reino Unido.

O relatório comparou os preços de oito produtos turísticos básicos, incluindo café, cerveja, protetor solar e três tipos de alimentos, para encontrar os destinos mais baratos do mundo para 2023.

Marmaris, na Turquia, é o destino turístico mais barato da Europa em 2023

Para sol e mar com um orçamento apertado, Turquoise Beach A própria Turquia Aguardando: Marmaris, um balneário de águas cobalto e marinas brilhantes, é o destino de férias mais barato da Europa, de acordo com a pesquisa.

O centro costeiro ficou em primeiro lugar no ano passado, mas caiu para o segundo lugar em 2023, apesar da lira. turco Foi barato.

Devido à inflação e ao aumento de 55% no salário mínimo pago em bares e restaurantes, como em muitos lugares, os preços mais que dobraram em relação ao ano passado.

Dito isso, você pode pegar um água de nozes Uma garrafa de cerveja por 1,65€, uma garrafa por 3,40€ e uma refeição de três pratos para dois, incluindo vinho da casa, por cerca de 45€.

O Algarve português tem café e vinho baratos

Se você quer bebidas baratas, o Algarve português oferece uma ótima relação custo-benefício.

Foi classificado como o lugar mais barato da zona do euro no Holiday Money Report, embora os preços tenham subido um terço desde o ano passado.

No entanto, o litoral de formações rochosas escarpadas e casas caiadas de branco orgulha-se água de nozes O preço mais barato em qualquer lugar do mundo é de € 0,92 e o vinho € 2,06.

A Sunny Beach da Bulgária é ótima para refeições econômicas

Nas praias ensolaradas da Bulgária, no Mar Negro, comer e beber é muito confortável.

Uma xícara de café nele Localização à beira-mar Custa apenas 1,09€. Uma garrafa de cerveja custa € 2,18.

A boa notícia é que Sunny Beach é o local mais barato da Europa para uma refeição de três pratos para dois, vinho, por cerca de 41€. frutas Frutos do mar pescados localmente.

Não se esqueça de terminar o jantar com rakia, um conhaque búlgaro feito de frutas fermentadas.

Islândia Reykjavík é o destino turístico mais caro em 2023

Reykjavik, último lugar no ranking mundial, **Islândia:** A capital da impressionante arquitetura moderna e das piscinas geotérmicas é um dos lugares mais caros para comer e beber na Europa.

Reiquiavique Tem uma próspera produção de cerveja artesanal e uma animada vida nocturna, mas sair à noite pode pesar no bolso – uma garrafa de cerveja ou um copo de vinho podem custar mais de 10€.

Se pretende comer fora, prepare-se para desembolsar cerca de 156€ por uma refeição de três pratos para dois. álcool da casa.