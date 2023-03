Papa Francisco passará a noite no hospital de Gemelli – Crônica

O Papa está em Gemelli desde esta tarde para algumas verificações pré-agendadas.

O Papa pode ficar no hospital por alguns dias. Tanto quanto sabemos, o pessoal próximo do Papa – incluindo o aparato de segurança – foi mobilizado para passar a noite na policlínica da universidade de qualquer maneira. Além de uma entrevista agendada com o Papa no Vaticano esta tarde, Neste momento as audiências marcadas para amanhã e depois de amanhã também serão canceladas.

Francesco está localizado no apartamento do décimo andar conhecido como “Tea Papi”, que já havia usado durante a internação de dez dias relacionada à cirurgia de cólon a que foi submetido em 4 de julho de 2021 e que já havia sido usado várias vezes antes por Giovanni Paolo II. .

Como é do conhecimento de fontes médicas, todos os exames que Francesco deveria fazer na Policlínica Gemelli já foram concluídos. Não há problemas cardíacos e testes respiratórios são feitos. A situação, segundo os médicos, não é motivo de preocupação.

Ele teria feito uma tomografia de tórax resultado negativo e esse elemento é avaliado com alívio geral pela comitiva. Segundo o que se sabe, o Papa foi levado de ambulância ao Hospital Geral, parecendo um pouco cansado ao levantar-se da cadeira de rodas para se sentar durante a audiência geral regular de quarta-feira nesta manhã.

Novamente de fontes médicas, a impregnação é boa e ele fez os testes necessários para descartar problemas sérios.