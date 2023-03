“A procura de peras portuguesas é tão grande que a produção acaba antes da colheita.”

Em Portugal, está em curso uma campanha de marketing para as peras Rocha. Como explica a Gerente de Vendas Internacionais, Carla Pelandrea, até o momento, a temporada tem sido caracterizada por alta demanda, que superou a oferta que foi severamente reduzida devido ao clima. “Em Portugal, um total de cerca de 10.000 hectares são dedicados à pera Rocha, com uma produção de 243.000 toneladas em 2022. No entanto, a colheita deste ano caiu para apenas 134.000 toneladas”.

O clima desfavorável também afetou as quantidades nesta temporada. De facto, mesmo que as vendas não sejam afectadas, toda a excelente produção de fruta da Península Ibérica é afectada.

“Os calibres com os quais costumo trabalhar são 60-65 mm, mas este ano eles estão em falta, e nossos clientes, incluindo um grupo italiano que compra para uma rede de supermercados austríaca, estão comprando tamanhos 55-60 mm.” No entanto, “no ano passado uma caixa de 6 kg com calibres 60-65 custava 7,8 euros, este ano a mesma caixa, mas com calibres 55-60, custa 12 euros”, refere Carla.

Os tecnólogos esperam bons rendimentos este ano.

Em 2003, a União Europeia reconheceu as qualidades únicas desta pêra, descoberta em 1836 por Pedro Antonio Rocha (daí o seu nome) em Sintra, Portugal, e recebeu a denominação protegida “Bera Rocha do Oste”. “A pêra Rocha é uma fruta única. Sua cor varia do verde ao amarelo pálido, com uma mancha marrom perto do caule, como é chamada em português. observação“.

“Comercializamos a pera Rocha em vários países da Europa, América e África, mas há uma zona onde ainda é difícil a sua introdução: o Médio Oriente, precisamente por causa da carba. Muitos consumidores compram e confiam na fruta pela sua aparência. Uma mancha marrom na pêra indica amadurecimento excessivo, mas na verdade observação Meça a doçura da pêra: quanto mais clara, mais doce é a fruta. Então, ainda precisamos trabalhar a comunicação e promoção nesses países”, diz Carla.

A doçura é uma das qualidades únicas desta pêra representativa do oeste de Portugal, que cuida de tudo por detrás desta “fruta única”, desde a sua produção à colheita, manuseamento, armazenamento e rotulagem.

“As peras Rocha são colhidas em Agosto, com intervalos de três semanas, a colheita é feita manualmente, colhendo o fruto e inclinando-o ligeiramente para evitar danos no pecíolo. Duas horas após a colheita, as peras são armazenadas em caixotes de madeira ou plástico, divididos em várias partes, em atmosfera controlada e a partir de 0 Armazenar em celas refrigeradas com temperatura de 1°C e conservar por 7-8 meses, aproximadamente até maio do ano seguinte”.

“Podemos encontrar calla ou maçã dourada em muitos países (França, Espanha, Alemanha, Itália entre outros), mas a pêra Rocha é uma variedade cultivada apenas em Portugal e é exclusiva. É muito doce, contém vitaminas. A, B1, B2, C e E , é fonte de fibras e potássio, além de ser um poderoso antioxidante. Seu consumo também é recomendado para crianças”.

“A lista dos maiores importadores de pêra Rocha do mundo inclui o Brasil, que ocupa o primeiro lugar; seguido do Reino Unido, Marrocos, Alemanha, Espanha, Líbia, Itália ou França. E em Portugal o consumo é significativo: todos os cidadãos consomem lo. Uma média de 6,3 kg de peras por ano “.

“A procura de tâmaras portuguesas é grande e todos os anos Portugal esgota as suas reservas de produção antes da colheita”, diz Carla. Nesta altura começam a florescer pomares de pereiras na região oeste, e embora ainda seja cedo para fazer previsões, “os técnicos já preveem uma boa colheita este ano, que ultrapassará 2022”.

Para maiores informações:

Carla Pelandrea

Gerente de Vendas Internacionais

Telefone: +34 625 42 71 03

https://www.linkedin.com/in/carlabelandria/

[email protected]