DV9, e é por isso que este acordo se enquadra nas ações do Zoo

Futebol e finanças Respondido Muitos fazem a pergunta sobre o acordo que trará Vlahovic para a Juventus: Como o clube da Juventus pode comprar esse tipo de atividade?

O recente aumento de capital de US$ 400 milhões, que terminou no início de janeiro, certamente ajudou a operação, que tem sido eficaz para reiniciar o programa de desenvolvimento lançado em 2019, desde que trouxe novo dinheiro para os cofres do clube da Juventus e interferiu no início da epidemia . Dos R$ 75 milhões já pagos pela Exor em dezembro, R$ 400 milhões do aumento de capital serão utilizados da seguinte forma:

– 145 milhões para cobrir as necessidades financeiras líquidas totais do clube nos próximos doze meses;

– 175 milhões serão usados ​​para financiar atividades planejadas no plano de desenvolvimento, dos quais mais de 50% serão usados ​​para pagar empréstimos de médio prazo a bancos e empresas de fatores para reduzir as taxas de financiamento parcial. O restante financiará atividades planejadas para manter a competitividade esportiva e aprimorar a visão da marca Juventus..

A que a Juventus se refere quando se trata de “manter a competitividade”? O Juventus Club fala em “manter adequadamente a qualidade do primeiro grupo, garantindo a renda geracional necessária ao longo do tempo e implementar campanhas de intercâmbio caracterizadas por uma gestão cuidadosa e disciplinada das atividades de investimento e dedução”.

Em essência, em termos de fluxo de caixa, cerca de 80 milhões serão destinados ao mercado de câmbio. A formalização do contrato de Vlahovic está pendente (dependendo do número de parcelas que o cartão do jogador paga), portanto, Mesmo que a Juventus pagasse as ações à Fiorentina em uma única parcela, financeiramente, teria coberto sua carteira de pedidos com o recente aumento de capital para realizar a mudança..

Por outro lado, o problema no nível da demonstração de resultados é diferente. A venda de Cristiano Ronaldo certamente deixou o lugar no balanço, considerando os cerca de 87 milhões de pontos “economizados” desde que o português foi transferido para a Juventus. No entanto, a atividade de Vlahovic pode ter um impacto significativo: O cartão tem o preço de 75 milhões e o salário líquido é de 7 milhões (total de 12,95 milhões), com um peso orçamental de aproximadamente 30 milhões de euros nos primeiros seis meses até 30 de junho de 2021, com um equivalente aproximado de 14,7 milhões.. No entanto, não se deve esquecer que a Juventus já previu que “o exercício financeiro de 30 de junho de 2022 terminará com perdas significativas”. O acordo com Vlahovic só aumentará em vermelho. Pelo menos no orçamento 2021/22, esse mercado cambial pode ser um pouco afetado pelos ganhos de capital das vendas nos últimos dias ou entre o final do campeonato e junho..

Há também um aspecto esportivo por trás da ação de VlahovicNo entanto, também interfere na economia. Juventus no seu plano de desenvolvimento “para manter a presunção de continuidade dos negócios e alterar o curso dos rendimentos ao nível do intervalo operacional (do final negativo positivo de 2023 ao final positivo positivo de 2023) até 2023/2024” Continuação da participação e “16 rodadas de disputa formal”, explicou o mesmo clube.

Pressupostos baseados no projeto que representam os pressupostos mais significativos com base no significativo impacto económico obtido com a participação na UEFA Champions e no contributo para o cumprimento da meta de pausa operacional prevista para o exercício 2023/2024. A liga ao longo dos anos do projeto e, ao mesmo tempo, apresenta uma enorme incerteza, pois estão além do controle do emissor. Para continuar a participar na Liga dos Campeões, defender Vilahovic é uma aquisição importante.