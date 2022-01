Pera, Nordio e Morati, 3 candidatos de centro-direita à presidência – Corriere.it

A partir de Alessandro Salah

Leticia Morati, Marcelo Pera e Carlo Nordio, ambos candidatos à presidência da Lega, FdI e FI: o líder democrata Enrico Letta falou de “nomes de qualidade” cujo partido será avaliado “imparcialmente”.

Matteo Salvini anunciou o trio Candidatos Forma a equipe central குய்ரினாலே. São personalidades de centro-direita, segundo o secretário do Conselho do Norte Matteo Salvini, Quem lidera pessoalmente as negociações com outros líderes políticos, pode chegar a um consenso mais amplo do que apenas a coalizão. “Eles não são candidatos à bandeira”, disse Salvini. Antonio Tajani, Ele disse que a centro-direita “tem os melhores recursos para servir a República”. “Aqueles que acreditam que o centro-direita será interrompido ainda estão deslocados”, disse o líder dos Irmãos italianos. Geórgia Maloney. Líder do Partido Democrata, Enrico Lettadisse que considera o trio composto por “nomes padrão” que seu partido vai valorizar “sem preconceito”.

Letícia Moratti – Atualmente é vice-presidente do Conselho de Previdência do Conselho Regional da Lombardia, chefiado por Atilio Fontana, que foi chamado para substituir Giulio Cholera em meio à emergência do governo. Morati já foi prefeito de Milão entre 2006 e 2011, depois foi derrotado em uma segunda tentativa de desafio com Giuliano Picbia. Anteriormente, atuou como Ministro da Educação no governo Berlusconi (entre 2001 e 2006) e como presidente de Roy entre 1994 e 1996. Ele não está formalmente registrado no Forza Italia, mas é considerado próximo de Silvio Berlusconi. Depois de Gabriel Albertini, ele se referiu a ele como vice-primeiro-ministro.

. Treviso, 74, é um magistrado italiano aposentado. Hoje ele é consultor (foi chamado para cooperar com a Comissão Parlamentar sobre a Morte de David Rossi, ex-oficial do MBS), que atuou principalmente em Veneza durante seus anos no judiciário. Ele lidou com crimes econômicos e corrupção e na década de 1980 conduziu investigações sobre as Brigadas Vermelhas. Durante os anos de Tangendopoli, em investigações sobre corrupção na política, investigou as Cooperativas Vermelhas, nas quais conquistou a simpatia da direita, momento em que a piscina dos sinos era considerada próxima da centro-esquerda. Nordio é um nome que foi revelado publicamente pelos irmãos italianos nos últimos dias, e o presidente Georgia Meloni foi convidado a adicionar à lista de aliados.

Marcelo Pera. Presidiu a legislatura plena de Berlusconi entre 2001 e 2006, na Câmara Pierre Ferdinando Cassini, então membro da UDC e centro-direita, e hoje senador eleito pelas fileiras democratas. Guernello por sua vez foi considerado “papiro” (mas não incluído na rosa no centro-direita). Pera (que foi professor em Catânia e Pisa) com formação anterior em filosofia da ciência, era próximo do PSI e ingressou no Forza Italia em 1994 junto com seu amigo e colega Lucio Colette. Foi senador até 2013. Ele rapidamente voltou à cena política para a campanha do referendo de 2016 que o viu se juntar a Giuliano Urbani. É autor de livros sobre o cristianismo (um com Joseph Ratzinger, então cardeal, raízes cristãs na Europa) e é considerado um dos precursores da posição diocesana.