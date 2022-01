Quirine: Segunda fumaça preta. Centro-Esquerda Centro-Direita – Rejeita o triângulo da política

Fumaça preta na segunda votação do parlamento em uma sessão conjunta adicional de representantes das regiões para eleger o presidente. Ao anunciar os resultados da apuração, o presidente da Câmara, Roberto Figo, disse que dois terços dos membros do colégio não atenderam aos requisitos constitucionais. A terceira, que exigirá nova votação, está marcada para começar às 23h. Houve 527 votos em branco na segunda votação. A princípio eram 672. O número de votos em falta aumentou em relação ao primeiro escrutínio: na verdade, subiu para 125 contra os 88 votos registrados no dia anterior. Zero votos 38. e o Presidente da República Sergio Materella recebeu 39 votos a 39, enquanto a jurista Madeleine (também 39 votos) Na segunda votação.

Mesmo no segundo dia em que os grandes eleitores votaram, não houve acordo entre as forças políticas. O O sistema de centro-direita formaliza as indicações do ex-presidente do Senado Marcelo Pera, da ex-prefeita de Milão Leticia Morati e do ex-magistrado Carlo Nordio. Imediatamente rejeitado pelo centro-esquerda. Após uma reunião, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza afirmaram que embora tenha sido “um passo à frente e útil para a conversa”, não foi possível criar “ampla partilha” sob esses nomes. Por esta razão, a centro-esquerda já está pedindo uma reunião amanhã entre os representantes proibidos dos dois campos. Na verdade, o secretário democrata vai a uma espécie de conferência e continua dizendo: “Nosso plano é nos trancar em uma sala e jogar fora as chaves, o pão e a água, até encontrar uma solução. Amanhã é o dia importante. “

“Ao contrário daqueles que mudam de ideia depois de algumas horas, a liga continua trabalhando com contatos em toda a equipe. A diferença entre repetitivo e vetoSegundo fontes do partido.

Agora está claro que é necessária uma aceleração, e a Itália está pedindo a Viva que envie dois votos por dia para o chefe da sala.

“Eu não sei Marcelo Pera, Letícia Morati e Carlo Nordio. Nenhum deles tem um cartão de festa, mas desempenharam papéis importantes“, ele disse O presidente da LEGA, Matteo Salvini, durante uma conferência de imprensa de centro-direita. “Não estamos aqui para impor nada a ninguém. Nos últimos 30 anos, a esquerda foi a protagonista da eleição. Agora acho que a maioria dos liberais moderados do país tem o direito de apresentar propostas.” Salvini acredita: “Nomes são bem-vindos com desejo de diálogo, mas é muito espontâneo alguém estar disposto a dizer: ‘Não traga nomes de meio-direito para mim’. Esta é uma conversa Sui Generis.”

Acho desrespeitoso aqueles que dizem: “Qualquer proposta que você apresentar não será considerada”, disse ele. Fdi Giorgia Meloni presidiu a conferência. Em uma democracia dizemos o que pensamos da proposta, não que sejam suficientes aqueles que representam milhões de pessoas. Respeito os milhões de cidadãos que são representados por esta esfera política e cultural”.Estamos satisfeitos com a harmonia e unidade da aliança. Estou satisfeito com a forma como estamos trabalhando e com a proposta proposta de avançar um passo para evitar que a política crie uma imagem ruim da eleição presidencial. Acreditamos que é nossa responsabilidade fazer propostas.

“A centro-direita coloca todos os recursos que pode em campo para servir a República e nossa pátria”, diz ele. Antonio Tajani, Em uma coletiva de imprensa de centro-direita na Câmara Nacional de Coordenação de Forza Itália. Ele acrescentou: “Os republicanos de centro-direita não têm muitas cartas na posse da República, mas estão a serviço do governo e das instituições, e acredito que é certo reivindicar a propriedade dessas habilidades e recursos.

“Não se oponha à nossa própria lista” de candidatos à guerrilha. Isso foi afirmado em um comunicado de imprensa conjunto emitido no final da reunião Pd, M5S e Leu, na câmara. “Nós nos concentramos no triângulo centro-direita, que é um passo à frente e útil para o diálogo. Não acreditamos que um amplo compartilhamento ocorra sob esses nomes neste momento crucial“, Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza dizem após a cúpula de centro-esquerda. “Reafirmamos nosso desejo de alcançar uma solução compartilhada em nome de uma Super Parts. Por isso, não nos opomos aos nossos próprios nomes.” “Amanhã propomos um encontro entre dois pequenos delegados no qual traremos nossas propostas“Nossa proposta é terminar taticamente, nos trancar em uma sala e chegar a um acordo”, disse Letta. O plano que fazemos é nos trancar em um quarto e jogar fora as chaves, pão e água. Estamos chegando a uma solução, amanhã é o dia importante “.”Hoje decidimos não oferecer uma pequena lista de nomes. Dessa forma, aceleramos o diálogo com a centro-direita, com o compromisso de encontrar uma solução compartilhada nas próximas horas. A Itália não tem tempo a perder. Não é hora de confronto”, disse Giuseppe Conte, presidente da M5s.

Ouça “Segunda fumaça preta no alto-falante. Pera, Morati e Nordio da direita”.

Proposto pela centro-direita, Letta havia dito antes da cúpula São “definitivamente nomes de qualidade e vamos avaliá-los sem preconceitos”. “Pretendemos entrar em acordo com os Aliados. Não tenho dúvidas de que confio em Conte.” “Entregamos o navio, que ainda está com problemas, ao Timoneiro, mas não há condições para substituição, e o Timoneiro não pode sair”, disse o chefe dos M5s. Giuseppe Conte, Respondeu a uma pergunta sobre a candidatura de Mario Tracy a goleiro. “Nas propostas do centro, temos o direito de fazer uma avaliação, mas ninguém tem o direito antecipado de eleger o chefe de Estado.” “O M5s não concede licenças legais a nenhuma força política – acrescentou Conte – essas licenças são concedidas pelos cidadãos, por isso tem o dever e o direito de apresentar propostas de centro-direita”.

O filme do dia