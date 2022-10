Empresas | easyJet: Primeiro voo de Milão Bergamo para Lisboa, capital portuguesa, em vários destinos europeus

Gênero: Notícias Publicado: 31 de outubro de 2022



A nova ligação junta-se à rede de destinos portugueses acessíveis a partir dos aeroportos de Milão Bergamo e Malpensa – ligados ao Porto e Madeira – num total de 4 rotas operacionais ao longo do inverno de 2022. O primeiro voo da easyJet decolou no domingo, 30 de outubro. A companhia aérea líder na Europa, com partida de Milão Bergamo para Lisboa, está a lançar uma nova rota internacional easyJet, disponível durante todo o inverno com três voos semanais às segundas, quintas e domingos.





(TurismoItaliaNews) Graças à nova rota, Lisboa estará entre os destinos europeus como Amesterdão, Paris e Londres que os passageiros que partem do aeroporto de Milão Bergamo podem chegar em poucas horas com voos easyJet durante os próximos fins-de-semana e feriados de outono. a Estação “Um ano após a inauguração do Milan Bergamo – London Gatwick, temos o prazer de anunciar o início das operações de mais uma nova rota internacional, após o lançamento das ligações com Paris Charles de Gaulle e Amesterdão, o que reafirma a nossa solidez. A parceria com o Milan O aeroporto de Bérgamo e o alcance europeu a partir deste importante aeroporto Fortalecendo a rede de lugares – comentou. Lorenzo LagorioCountry Manager da EasyJet Itália – Estamos ansiosos por acompanhar os nossos passageiros que partem de Milão Bérgamo para descobrir Lisboa e outras capitais europeias, às quais ligamos de forma conveniente operando nos principais aeroportos”.

“Com a abertura da ligação a Lisboa, a easyJet confirma um programa de operação de quatro lugares a partir de Milão Bergamo no inverno – destaques Giacomo Cattaneo, Diretor de Negócios de Transporte Aéreo da Zagbo – é gratificante ver que a capital portuguesa está incluída entre as atrações o ano todo. Amsterdã, Paris Charles de Gaulle e Londres Gatwick. Isso confirma os bons resultados que a easyJet está alcançando em nosso aeroporto, conectando três grandes hubs continentais. A rota de Milão Bérgamo a Lisboa está à venda no site easyJet. comEm aplicativos móveis e canais GTS, a easyJet conecta-se a cerca de 220 rotas de e para 19 aeroportos italianos.