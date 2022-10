Festa rave Modena, polícia inicia evacuação

Polícia: “Edifício inseguro, a ser confiscado” – A festa rave começou na noite de sábado em um armazém abandonado na área de Modena. Os procedimentos de evacuação começaram lentamente: a polícia iniciou negociações com os participantes da rave. “Nós não estamos entrando, estamos aqui porque o prédio é inseguro e precisa ser apreendido. Não estamos aqui por você, mas pela estrutura perigosa. Não estamos entrando. Não nos importa o que você faz, estamos em . A estrutura é responsável”, disse. Um policial disse aos participantes.

Moradores se mudam – Enquanto a polícia se aproximava do celeiro, após o primeiro minuto de tensão, muitos dos meninos deixaram o prédio e invadiram a estrada com seus veículos. Outros começaram a remover caixas e estruturas usadas para raves. Durante a operação, as autoridades identificaram 600 pessoas. Vice-Primeiro Ministro e Ministro da Infraestrutura Sustentável e Mobilidade,

Matteo Salvini comentou nas redes sociais: “Socos fortes contra drogas, insegurança e ilegalidade. O fim de Deus acabou”.