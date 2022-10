Nápoles em +5 em Devadasi. Super-desafio em Bérgamo no sábado

A décima segunda jornada do campeonato provavelmente será uma das mais importantes de toda a temporada: porque A marcha do Napoli Allino continua Com um ritmo imparável (décima terceira vitória consecutiva, chegando a 50 gols, Osimhen é o artilheiro). o Excitante As vitórias da Toro sobre o Milan e Salernitana no Lácio Eles apresentaram os napolitanos que estão fora do campeonato: Spalletti e Gasperini no sábado, 5 de novembro, em Bergamo, adversários com -5. Atlanta-Nápoles, o maior desafio imaginável. A queda do Milan, invicto desde 17 de novembro e agora -6 atrás do Napoli, foi tão repentina quanto um raio. Graças à melhor partida da temporada da Toro, ele finalmente venceu, dobrando os campeões italianos em um julgamento na altura de uma granada gigante. Primeira vitória de Juric para um Grande depois de sentar no banco em Turim. O gol de Messias não foi suficiente para os rossoneri, que colocou o jogo em espera Zurik’s Wrath, expulso do Abismo. O golpe do Salernitana no Olímpico contra a Lazio foi igual ao da semana anterior, que os deixou vitoriosos no Estádio Atalanta, revividos no Empoli, onde se impuseram como um time superior e trouxeram o Hetboer de volta ao alvo dois anos depois. Finalmente, com seu quinto gol em 12 jogos, Ademola colocou Lukman em órbita. Doze dias após o torneio, nunca em sua história Deya foi demais e nunca marcou 27 pontos, outra façanha completa, pois a regra de três pontos por vitória está em vigor. Sábado em Bérgamo será bom de assistir.