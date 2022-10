A Selig trabalha com a equipe. Ibanez recuperado

Algum boas notícias Para José Mourinho Ele tem vindo diretamente do acampamento nas últimas horas. Sim, o seleccionador de Portugal Zeke Celik foi visto em campo e no grupo enquanto a equipa voltava aos treinos para se preparar para o jogo de segunda-feira contra o Verona. Depois prejuízo querer Joelho direito Imediatamente vs Bettis Na primeira mão do grupo Europa Liège, O lateral turco treinou com Gut, mas aumentou seu perfil Twitter: “De volta com a equipe”. Ex Lírio Certifique-se de ligar daqui para correr com Ludogorets Quinta-feira, acesso aos playoffs do segundo torneio continental contra um “grande” é decisivo Campeões.

Enquanto isso de qualquer maneira Carsthorpe, Armazenado em “ampola de plástico”. Helsinque, Amplamente disponível. Ibanez se recuperou da doença na última quinta-feira que o obrigou a perder a corrida com os finlandeses. Hjk. O brasileiro voltará como titular contra o Gialloblu. Ser ainda está em forte dúvida mático, Um trabalhador privado.

À medida que os preços das jovens ex-primaveras sobem, cristão E Câmera A ser confirmado. No fluxo de ataque entre Abraão E Belotti enquanto em trocarte Peregrinos E Zaniolo, Aguardando resposta ao apelo europeu nas próximas horas. Sob os olhos nos últimos dias Mo e com eu Friedkin Constantemente atualizado em seu caminho Dybala, Depois de uma visita esquecida ao Coliseu, ele voltou ao campo.