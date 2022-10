Fechamento de estradas em Roma em 29 e 30 de outubro de 2022

As estradas foram fechadas no sábado 29 e no domingo 30 de outubro e os ônibus foram desviados para Roma. Mais de 3.000 pessoas são esperadas na cidade amanhã para duas manifestações. De 9 a 13, manifestação sindical na Piazza del Popolo sobre o estado atual da saúde pública. A expectativa é de 1.500 pessoas. Sem estacionamento: Piazza del Popolo; As encostas da Viale Gabriele D’Annunzio levam à Piazza del Popolo; As rampas que levam da Piazza del Popolo à Via Ferdinando di Savoia.

Tarde, 15h às 18h, manifestação estudantil iraniana na Piazza di Porta San Giovanni. A expectativa é que 2 mil pessoas participem. Possíveis desvios para as linhas 3, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590 e 792.

No domingo, no distrito de Giuliano-Dalmata, de 9 a 11, está programada a “Corrida da Memória 2022”, evento esportivo promovido pela ASI, com saída e retorno via Gilotto via De Coracieri via Oscar Senecaglia e Laurentina. Via di Sabbe, via Gaurico, via Fratelli Larana, via della section Torino, via Gedalti, via Biondi, Piazza Serva, via Gigante, via dei Genieri, via Degli Artiti, via dell’Escercito, via dei Genieri, via dei Bersaglieri, della Via Cecchinola e De Tor Pagnota. Possíveis limitações ou desvios para as linhas 72, 74, 723 e C11. Desvie as linhas 218, 721, 762, 763L e 789F.

Em português, a partir de 10, o evento desportivo “Corra com Chiara para explorar”. As ruas afetadas pelo evento são Via Filippo Tajani, Via Anselmo Chiappi, Via Amilcare Cuccini, Via Giuseppe Peluso, Via Ettore Paladini e Via Nicola Bellati. A linha de ônibus 710, na direção do terminal via Lenin, será desviada para Viale di Vigna Pia, saltando duas paradas via Peluso, duas via Leonardo Creppi e uma via Portunes.

A partir das 18h no Olímpico Lazio-Salernitana, o plano de tráfego habitual para o décimo segundo dia do campeonato da Série A foi a proibição de estacionar nas ruas ao redor do Foro Italico várias horas antes da partida. Preste atenção aos sintomas. Para os torcedores da Lazio com ingresso para o jogo, há áreas de estacionamento dedicadas nas áreas de Piazzale Claudio e Viale della XVII Olympiad. Para este jogo, não há estacionamento na sede da polícia em Lungotere della Vittoria da Piazzale Maresciello Giardino via Dimao.

No dia 30 de outubro, a partir das 6h até o final do serviço, em Ostia, para os “Festivais de Outono”, a Via Delle Ballenere será fechada ao tráfego nos dois sentidos de circulação para e através da Viale Vasco di Gama. Antilhas. As linhas de ônibus 04, C4, C13 serão desviadas. Aos domingos, a Via dei Fori Imperiali ainda será uma área de pedestres, um desvio das rotas de ônibus que costumam passar por lá: 51, 75, 85, 87, 118 e, entre sábado e domingo à noite, nMB.